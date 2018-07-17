В России в июле изменились цены на Chevrolet Niva

Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» повысило цены на внедорожник Chevrolet Niva, говорится в отчете аналитического агенства «Автостат». В июле стоимость «Шевроле Нива» выросла в России от 15 до 17 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Рост цен затронул все версии этого внедорожника, доступные на российском авторынке.

Так, отныне минимальная стоимость Chevrolet Niva составляет 623 тысячи рублей, что на 15 тысяч рублей дороже, чем в июне.

В «топовой» комплектации ценник этой модели составляет 770 тысяч 500 рублей, что эквивалентно подорожанию на 17 тысяч рублей.

Кроме того, в июле «GM-АвтоВАЗ» возобновил поставки комплектации SE, приостановленные в мае. Теперь стоимость этой версии «Шнивы» составляет 760 тысяч рублей.