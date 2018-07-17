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В России начались продажи обновленных Ford Tourneo и Transit Custom
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В России начались продажи обновленных Ford Tourneo и Transit Custom 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Микроавтобус Ford Tourneo Custom и фургон Ford Transit Custom появились у российских дилеров только сейчас, хотя процедуру рестайлинга пережили около года назад. При этом до нашей страны добралось довольно-таки ограниченное число вариантов новинок.
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