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22 компании повысили цены на автомобили
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22 компании повысили цены на автомобили 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
В частности, была скорректирована стоимость кроссоверов и внедорожников.
В период с 16 июня по 15 июля существенно подорожал Chevrolet Tahoe — цены выросли на 50 тыс. рублей. Популярный отечественный внедорожник Chevrolet Niva увеличился в цене на 15 — 17 тыс. рублей. Geely, в свою очередь, поднял стоимость новинки Atlas на 20 тыс. рублей. Подорожание затронуло и линейку Lexus: NX200, NX300 и NX300Hybrid «потяжелели» на 51-74 тыс. рублей. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
Кроме того, Peugeot на 26 — 40 тыс. рублей поднял стоимость 2008, 3008 и 5008. Подорожал и еще один европейский кроссовеh — Skoda Kodiaq прибавила в цене до 50 тыс. рублей.
BMW скорректировала прайс-лист в сторону увеличения почти на весь модельный ряд: прибавка к цене составила от 40 до 140 тыс. рублей. У Mercedes-Benz подорожал GLC на 30 — 130 тыс. рублей, а у Smart — ForTwo и ForFour на 30 — 40 тыс. рублей.
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
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