Обновленный пикап Foton Tunland появится в России в этом году

Китайская компания Foton готовится к выходу на российский авторынок обновленной версии своего пикапа Tunland, о чем говорится в пресс-релизе «Фотон Мотор». Ожидается, что продажи рестайлинговой модели стартуют в РФ до конца текузего года. В настоящее время специалисты компании ведут работу по сертификации этого пикапа, а также формированию комплектаций для нашей страны.

Напомним, что на китайском авторынке обновленный Foton Tunland уже продается. Пикап оснащается 2,4-литровым бензиновым мотором, выдающим 136 лошадиных сил мощности, а также дизельным агрегатом на 163 «скакуна». Связку этим двигателям составляет МКПП или «автомат».

В настоящее время в России доступна доресталинговая версия Foton Tunland, продающаяся по цене от 1 миллиона 549 тысяч 900 рублей. Кроме этой модели компания Foton продает на российском авторынке внедорожник Sauvana и микроавтобус View.