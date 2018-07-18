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Обновленный пикап Foton Tunland появится в России в этом году
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Обновленный пикап Foton Tunland появится в России в этом году 

Daily-Motor 3 часа назад
Фото: Daily-Motor
Китайская компания Foton готовится к выходу на российский авторынок обновленной версии своего пикапа Tunland, о чем говорится в пресс-релизе «Фотон Мотор». Ожидается, что продажи рестайлинговой модели стартуют в РФ до конца текузего года. В настоящее время специалисты компании ведут работу по сертификации этого пикапа, а также формированию комплектаций для нашей страны.
Напомним, что на китайском авторынке обновленный Foton Tunland уже продается. Пикап оснащается 2,4-литровым бензиновым мотором, выдающим 136 лошадиных сил мощности, а также дизельным агрегатом на 163 «скакуна». Связку этим двигателям составляет МКПП или «автомат».
В настоящее время в России доступна доресталинговая версия Foton Tunland, продающаяся по цене от 1 миллиона 549 тысяч 900 рублей. Кроме этой модели компания Foton продает на российском авторынке внедорожник Sauvana и микроавтобус View.
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