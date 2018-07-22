В РФ продан первый кроссовер VW Touareg нового поколения 

Российский офис компании Volkswagen сообщил о том, что первый экземпляр нового поколения кроссовера Touareg нашел своего покупателя. Автомобиль был продан в официальном дилерском центре VW «Германика», расположенном в Химках.
Клиент приобрел «Туарег» черного цвета в комплектации R-Line, оснащенный дизельным мотором с отдачей в 249 лошадиных сил.
Напомним, что на российском авторынке новая генерация Volkswagen Touareg оснащается обновленной линейкой двигателей, в которую входят: бензиновый агрегат TSI на 249 лошадиных сил, бензиновый TSI V6 на 340 «лошадок», а также «дизель» TDI V6, выдающий 249 «скакунов». Связку всей линейке моторов составляет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода. Новый «Туарег» доступен для российских покупателей в трех комплектациях под названиями: Respect, Status и R-Line.