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В Сети рассекретили молодежный кросс-купе Changan CS85
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В Сети рассекретили молодежный кросс-купе Changan CS85 

Car.ru 19 июля 2018
Фото: Car.ru
Настоящие «живые» снимки новой модели Changan под названием CS85 появились на портале патент-бюро и теперь с полной уверенностью можно сказать, что кросс-купе получил внешность Raeton CC и базу от CS75.
На местном рынке молодежная модель кроссовера составит конкуренцию Borgward BX6, Skoda Kodiaq GT, Bisu T7 и Dongfeng ix5.
Не исключается, что новинка станет доступна клиентам уже в нынешнем августе и займет свою нишу между флагманом CS95 и «младшим братом» CS75, у которого позаимствовал платформу.
В дизайне купеобразного кросса Changan CS85 прослеживаются черты еще одного дебютанта нынешнего года — Raeton CС. Однако есть и различия: иная решетка радиатора и широкие воздухозаборники на бампере.
Также Changan CS85 может похвастаться модным решением в передней части, когда оптика визуально сливается с радиаторной решеткой.
Официально технические особенности кросс-купе Changan CS85 не оглашались но предполагается, что под капотом окажется 1,5 или 2,0-литровый турбоагрегат, производительностью 178 или 232 «лошадей». Для моторов предусмотрена в пару 6-скоростная АКПП.
О цене производитель тоже пока умалчивает, но родственная модель Changan CS85 — Changan CS75 оценена на местном рынке в 98,8 тысяч юаней, что равняется почти 1 млн рублей.
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