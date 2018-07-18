Какие авто предпочитают мужчины?

Появился ТОП-10 авто, предпочитаемых мужчинами

Специалисты выяснили, машины каких марок охотнее всего покупаются представителями сильного пола.

Первое место среди мужских симпатий заняли представители Subaru . Оказалось, что этими японскими машинами владеет 95 процентов мужчин и 5% женщин.

Чуть меньшим оказался показатель (опять же, среди мужчин) у автомобилей модельного ряда Jeep . Эти машины предпочитают 94,6% мужского населения.

Третья призовая строчка досталась Toyota с 94, 2 пунктами.

Интересно, что в рейтинг попали производители, популярность транспорта которых среди мужчин составляет более 90%. При этом разрыв между первым и последним местом составляет всего лишь 3 процента.

Отметим, что рейтинг появился на свет благодаря анкетированию граждан, проводившемуся социологами на протяжении трех лет. В опросе приняли участие лица от 18 до 65 лет. При этом данные формировались по производителям, упоминавшимся не менее трех сотен раз.