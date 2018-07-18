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Какие авто предпочитают мужчины?
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Появился ТОП-10 авто, предпочитаемых мужчинами 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Специалисты выяснили, машины каких марок охотнее всего покупаются представителями сильного пола.
Первое место среди мужских симпатий заняли представители Subaru. Оказалось, что этими японскими машинами владеет 95 процентов мужчин и 5% женщин.
Чуть меньшим оказался показатель (опять же, среди мужчин) у автомобилей модельного ряда Jeep. Эти машины предпочитают 94,6% мужского населения.
Третья призовая строчка досталась Toyota с 94, 2 пунктами.
Интересно, что в рейтинг попали производители, популярность транспорта которых среди мужчин составляет более 90%. При этом разрыв между первым и последним местом составляет всего лишь 3 процента.
Отметим, что рейтинг появился на свет благодаря анкетированию граждан, проводившемуся социологами на протяжении трех лет. В опросе приняли участие лица от 18 до 65 лет. При этом данные формировались по производителям, упоминавшимся не менее трех сотен раз.
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