Euro NCAP разбил новый Ford Focus и Volvo XC40

Европейская организация Euro NCAP опубликовала результаты краш-тестов нового Ford Focus Volvo XC40. Испытания, как и в случае с Nissan Leaf, проходили по новой, расширенной методике. Она предусматривает оценку эффективности работы систем автономного экстренного торможения в городских условиях, а также их способность определять пешеходов и велосипедистов.

По итогам испытаний обе модели удостоились высшего балла — пяти звезд из пяти возможных. Однако за защиту водителя и взрослого пассажира XC40 получил 37,2 балла (97 процентов от максимального результата), а Focus — 32,5 балла или 85 процентов. Рекорд Euro NCAP принадлежит Alfa Romeo Giulia — 37,4 балла или 98 процентов.

За защиту детей обе модели получили по 43 балла или 87 процентов. Дополнительные очки были начислены за индикацию состояния подушки безопасности переднего пассажира, а также простоту установки любого типа детских удерживающих устройств.

Защиту пешеходов в Volvo XC40 оценили в 34,5 балла (71 процент), Focus получил 34,8 балла или 72 процента. Наиболее травмоопасными в шведском кроссовере названы передние стойки и кромка капота над фарами. В Ford Focus — только стойки.

За работу активных систем безопасности XC40 и Focus получили 10 и 9,9 балла соответственно. 0,1 балла Volvo начислили за систему предупреждения фронтальных столкновений, которая работает на скорости свыше четырех километров в час (пять километров в час у Ford Focus).