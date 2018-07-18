Ещё
Euro NCAP разбил новый Ford Focus и Volvo XC40
Далее:
Читайте также:
Ещё

Euro NCAP разбил новый Ford Focus и Volvo XC40 

Motor.ru 5 часов назад
Фото: Motor.ru
Европейская организация Euro NCAP опубликовала результаты краш-тестов нового Ford Focus и Volvo XC40. Испытания, как и в случае с Nissan Leaf, проходили по новой, расширенной методике. Она предусматривает оценку эффективности работы систем автономного экстренного торможения в городских условиях, а также их способность определять пешеходов и велосипедистов.
По итогам испытаний обе модели удостоились высшего балла — пяти звезд из пяти возможных. Однако за защиту водителя и взрослого пассажира XC40 получил 37,2 балла (97 процентов от максимального результата), а Focus — 32,5 балла или 85 процентов. Рекорд Euro NCAP принадлежит Alfa Romeo Giulia — 37,4 балла или 98 процентов.
За защиту детей обе модели получили по 43 балла или 87 процентов. Дополнительные очки были начислены за индикацию состояния подушки безопасности переднего пассажира, а также простоту установки любого типа детских удерживающих устройств.
Защиту пешеходов в Volvo XC40 оценили в 34,5 балла (71 процент), Focus получил 34,8 балла или 72 процента. Наиболее травмоопасными в шведском кроссовере названы передние стойки и кромка капота над фарами. В Ford Focus — только стойки.
За работу активных систем безопасности XC40 и Focus получили 10 и 9,9 балла соответственно. 0,1 балла Volvo начислили за систему предупреждения фронтальных столкновений, которая работает на скорости свыше четырех километров в час (пять километров в час у Ford Focus).
Motor.ru: последние новости
Dacia и Renault Duster II. --За что их критикуют? Rolls-Royce представил проект летающего такси Обновленный Jeep Cherokee для России: названы моторы и цены
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года392
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
В России произошел резкий скачок цен на автомобили163
У владельцев «Крузаков» появилась новая мечта3
Новое политическое оружие России — лимузин Путина
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение