Ford Focus и Volvo XC40 получили 5 звезд в краш-тестах

Европейская организация Euro NCAP провела серию краш-тестов автомобилей, в ходе которой протестировала на безопасность новые поколения хэтчбека Ford Focus и кроссовера Volvo XC40.

Американец набрал в тестах 85% защиты водителя и пассажиров, 87% — детей, 72% — пешеходов, эффективность работы электронных систем — 75%. Такие высокие показатели позволили новому «Форд Фокус» набрать 5 звезд в рейтинге безопасности.

Что касается кроссовера, то он смог набрать 97% в показателе защиты водителя и пассажиров, 87% в защите детей, 71% — в защите пешеходов и 76% за системы активной безопасности, также получив оценку Euro NCAP в 5 звезд.

Напомним, что официальная презентация четвертой генерации модели Ford Focus состоялась весной этого года. Кроссовер Volvo XC40 был показан в сентябре прошлого года.