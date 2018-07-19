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Ford Focus и Volvo XC40 получили 5 звезд в краш-тестах
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Ford Focus и Volvo XC40 получили 5 звезд в краш-тестах 

Daily-Motor 19 июля 2018
Фото: Daily-Motor
Европейская организация Euro NCAP провела серию краш-тестов автомобилей, в ходе которой протестировала на безопасность новые поколения хэтчбека Ford Focus и кроссовера Volvo XC40.
Американец набрал в тестах 85% защиты водителя и пассажиров, 87% — детей, 72% — пешеходов, эффективность работы электронных систем — 75%. Такие высокие показатели позволили новому «Форд Фокус» набрать 5 звезд в рейтинге безопасности.
Что касается кроссовера, то он смог набрать 97% в показателе защиты водителя и пассажиров, 87% в защите детей, 71% — в защите пешеходов и 76% за системы активной безопасности, также получив оценку Euro NCAP в 5 звезд.
Напомним, что официальная презентация четвертой генерации модели Ford Focus состоялась весной этого года. Кроссовер Volvo XC40 был показан в сентябре прошлого года.
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