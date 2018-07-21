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К концу 2018 года в России ожидается новый кроссовер Zotye Coupa
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К концу 2018 года в России ожидается новый кроссовер Zotye Coupa 

Car.ru 21 июля 2018
Фото: Car.ru
Известный автопроизводитель из Китая Zotye возможно к концу текущего года представит в России автоновинку. Это паркетник, который в РФ будет предложен под наименованием Coupa.
Из техданных про автоновинку известно, что силовой агрегат машины будет реализован полуторалитровым мотором на 143 л.с. Трансмиссия будет предложена в двух вариантах: пятиступенчатая МКПП либо шестиступенчатая автоматическая коробка.
В исполнении для внутреннего авторынка Китая, силовая часть представлена полуторалитровым мотором турбо на 163 л.с. с пятиступенчатой МКПП либо с шестиступенчатой АКПП.
Есть также версия с 1,8-литровым турбомотором на 177 л.с. Здесь трансмиссия — преселективный «робот».
Машины будут поставляться не из Китая, а с площадки «Юнион» в республике Беларусь.
По имеющимся данным, первая партия уже в производстве и после комплектации будет отправлена в РФ. Стоимость будет известна ближе к старту продаж.
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