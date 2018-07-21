К концу 2018 года в России ожидается новый кроссовер Zotye Coupa

Известный автопроизводитель из Китая Zotye возможно к концу текущего года представит в России автоновинку. Это паркетник, который в РФ будет предложен под наименованием Coupa.

Из техданных про автоновинку известно, что силовой агрегат машины будет реализован полуторалитровым мотором на 143 л.с. Трансмиссия будет предложена в двух вариантах: пятиступенчатая МКПП либо шестиступенчатая автоматическая коробка.

В исполнении для внутреннего авторынка Китая, силовая часть представлена полуторалитровым мотором турбо на 163 л.с. с пятиступенчатой МКПП либо с шестиступенчатой АКПП.

Есть также версия с 1,8-литровым турбомотором на 177 л.с. Здесь трансмиссия — преселективный «робот».

Машины будут поставляться не из Китая, а с площадки «Юнион» в республике Беларусь.

По имеющимся данным, первая партия уже в производстве и после комплектации будет отправлена в РФ. Стоимость будет известна ближе к старту продаж.