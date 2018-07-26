Появились фотографии кроссовера Zotye T600

На снимках кроссовер Zotye T600 2019 года предстал без привычного в таких случаях камуфляжа.

Раньше этот китайский автомобиль многие не без оснований сравнивали с Volkswagen Touareg . Уж очень много было сходства с внешним видом машины. Теперь же внешний вид кроссовера преобразился кардинально.

Поменялись основные детали кузова. Это касается дизайна бампера, измененной системы передней и задней оптики. Сюда же можно добавить и массивный радиатор, которого не было у предыдущих моделей.

Внутри машины также много перемен, видных невооруженным глазом. Полностью обновлена приборная панель с добавлением к ней многочисленных элементов сенсорного управления. Также появились климат-контроль и мультимедийная система нового поколения.

Что же касается моторов, автомобиль будут приводить в движение двигатели от прошлого поколения объемом в 1,5 или 1,8 литра. Работать они будут в паре с «механикой» или автоматической коробкой передач. Как и раньше, автомобиль остался без полного привода.