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Вьетнамский автопроизводитель VinFast планирует начать продажи в России в 2020 году
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Вьетнамский автопроизводитель VinFast планирует начать продажи в России в 2020 году 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: За рулем
Вьетнамская компания VinFast, которая входит в группу Vingroup и представит свои первые автомобили на автосалоне в Париже в октябре 2018 года, планирует начать продажи на российском рынке в 2020 году, сообщил RNS официальный представитель VinFast.
«Россия являемся приоритетным рынком. Выход на российский рынок планируется в ближайшие два года. Во Вьетнаме продажи начнутся в конце 2019 года», — сказал он.
Ранее автопроизводитель, который сотрудничает с Magna и Pininfarina, заявил о планах по выпуску более 50 моделей автомобилей.
В настоящее время компания ведет работу по строительству автозавода в городе Хайфон во Вьетнаме.
Основателем группы Vingroup является Фам Нят Выонг. Forbes ранее оценивал его состояние в более $6 млрд
Фам Нят Выонг учился в Московском геологоразведочном институте (в настоящее время РГГРУ) до 1993 года, затем переехал на территории Украины, где развивал ресторан. Позднее он запустил производство лапши быстрого приготовления.
Бизнесмен вернулся во Вьетнам в 2001 году после продажи бизнеса на территории Украины компании Nestle.
В настоящее время в группу Vingroup, которая является одним из крупнейших конгломератов Вьетнама, входят компании в сфере недвижимости, отельного бизнеса, торговли, здравоохранения, образования. Выручка группы в 2017 году достигла $3,8 млрд
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