Новая Toyota Supra будет предлагаться с четырехцилиндровым двигателем

Ассортимент силовых агрегатов Toyota Supra будет дополнен новый вариантом — четырехцилиндровым турбомотором.

Недавно был обнаружен официальный документ, указывающий, что A90 Supra сможет питаться не от одного двигателя, а от сразу нескольких вариантов. Вслед за этим главный инженер Toyota Supra Тексуя Тада еще раз подтвердил информацию.

Отчет показал, что версия 2019 Toyota A90 Supra будет использовать 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель B48B20 с турбонаддувом от BMW , обеспечивающий 262 лошадиных силы, или 3,0-литровый шестицилиндровый агрегат B58B30 мощностью порядка 335 лошадиных сил. Согласно документу, оба мотора будут соединены с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Также здесь рассказывается о новом Z4 и его оснащении, которое по большей части совпадает с вышеуказанным. Единственное отличие — у Z4, по-видимому, будет более мощная версия 3,0-литровыого двигателя, предоставляющего 375 лошадиных сил. Главный инженер Supra отмечает, что четырехцилиндровый агрегат обойдется значительно дешевле и тем самым снизит стоимость автомобиля.