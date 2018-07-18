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Chevrolet Traverse показывает неплохие продажи в РФ
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Chevrolet Traverse показывает неплохие продажи в РФ 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Очередной кроссовер этого бренда вышел на отечественный рынок всего два месяца назад. Отметим, что это четвёртая модель марки, представленная в России.
Пока что Chevrolet Traverse не смог обогнать только Niva. В прошлом году кроссовер был продан в количестве сорока трёх единиц. Конечно же, догнать своих конкурентов автомобиль не смог, однако динамика роста продаж впечатляет, ведь в мае кроссовер разошёлся тиражом всего в 14 единиц.
Что же касается модели Tahoe, то в июне продажи были не столько успешные, сколько в мае, и счастливыми обладателями автомобилей стали всего 38 человек, хотя годом ранее результат за первый летний месяц составлял 71 единицу. Вполне возможно, что на эту статистику повлиял рост цен, к которому не были подготовлены покупатели.
Замыкает тройку лидеров модель Camaro. Всего в прошлом месяце было реализовано 14 двухдверный машин бренда. А вот продажи легенды Chevrolet Niva упали сразу на одиннадцать процентов и составили всего 2 221 экземпляр.
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