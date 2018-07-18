Chevrolet Traverse показывает неплохие продажи в РФ

Очередной кроссовер этого бренда вышел на отечественный рынок всего два месяца назад. Отметим, что это четвёртая модель марки, представленная в России.

Пока что Chevrolet Traverse не смог обогнать только Niva. В прошлом году кроссовер был продан в количестве сорока трёх единиц. Конечно же, догнать своих конкурентов автомобиль не смог, однако динамика роста продаж впечатляет, ведь в мае кроссовер разошёлся тиражом всего в 14 единиц.

Что же касается модели Tahoe, то в июне продажи были не столько успешные, сколько в мае, и счастливыми обладателями автомобилей стали всего 38 человек, хотя годом ранее результат за первый летний месяц составлял 71 единицу. Вполне возможно, что на эту статистику повлиял рост цен, к которому не были подготовлены покупатели.