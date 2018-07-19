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Great Wall собрал новый пикап с турбодизелем
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Great Wall собрал новый пикап с турбодизелем 

Daily-Motor 19 июля 2018
Фото: Daily-Motor
Ходят слухи, что компания собирается выпустить очередной флагманский автомобиль.
Если верить источнику, то новое авто будет ориентировано на австралийских покупателей. Колёсная база автомобиля должна составить три 3 050 мм. Под капотом новинки будет установлен мощный турбированный мотор, который будет работать на дизеле и иметь объём в 2 литра. Отдача силового агрегата составит 150 лошадиных сил, и работать он будет в паре с коробкой передач механического типа на шесть ступеней. Очевидно, что новый флагман выйдет в продажу как в заднеприводной, так и в полноприводной модификации.
Напомним, что в актуальной глобальной версии под названием Wingle 6 установлен такой же мотор, ка и у будущего флагмана, однако отдача его составляет только 143 лошадиные силы.
Отметим, что в настоящее время мировой модельный ряд производителя состоит из трёх автомобилей. Вероятнее всего новинка поступит и на отечественный рынок, однако, название модели может быть изменено.
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