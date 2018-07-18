Авторынок США закончил первое полугодие с приростом продаж

Авторынок США закончил первое полугодие с приростом продаж Позитивная динамика продаж автомобилей в мае и июне 2018 года помогли автомобильному рынку США завершить первое полугодие с позитивной динамикой.

Напомним, что в мае продажи новых автомобилей в США выросли на 4,7% в годовом сравнении, а в июне увеличились на 5,2%. В итоге за первый квартал авторынок США прибавил в продажах 2%. Объем проданных за этот период машин составил 8,617 млн ед. По доле в этом объеме продаж лидирует Ford (14,2%). На долю Toyota пришлось 12,2%, а на долю Chevrolet — 11,8%.

Сегмент легких грузовиков, в который на авторынке США входят SUV, пикапы и вэны, вырос за отчетное полугодие на 10%. В этом сегменте лидирует Ford, доля которого составила здесь 16,5%, а продажи выросли на 2%. Конкуренты марки по этому сегменту также нарастили продажи. Так, у Chevrolet показатели реализации выросли на 17%, у Toyota на 11%, а у Jeep — на 22%. Однако наиболее высокую динамику роста продаж в этот период продемонстрировал Volkswagen (+276%) благодаря рыночному успеху моделей Atlas и Tiguan.

На авторынке РФ, как ранее сообщал «Автостат Инфо», за первое полугодие этого года продажи новых автомобилей выросли на 18,2% и составили 849 221 ед.