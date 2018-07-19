Новые проекты завода Peugeot-Citroen в Калуге

В настоящий момент отечественное законодательство требует от автопроизводителей, чтобы их продукция соответствовала нормам евро-5. Однако, если не ставить систему впрыска мочевины на пассажирские версии фургонов из этого проекта, то они не будут соответствовать стандартам. Кроме того, вес автомобиля этой модели достаточно большой виду особенностей его конструкции, поэтому производитель не может обойтись без AdBlue.