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Новые проекты завода Peugeot-Citroen в Калуге
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Новые проекты завода Peugeot-Citroen в Калуге 

Daily-Motor 19 июля 2018
Фото: Daily-Motor
Не так давно на производственной площадке завода ПСМА стартовали работы по сборке новых фургонов проекта с кодовым названием К0. Сюда входит две модификации автомобилей Citroen SpaceTourer / Peugeot Traveller, а также коммерческие модели Citroen Jumpy / Peugeot Expert.
В настоящий момент отечественное законодательство требует от автопроизводителей, чтобы их продукция соответствовала нормам евро-5. Однако, если не ставить систему впрыска мочевины на пассажирские версии фургонов из этого проекта, то они не будут соответствовать стандартам. Кроме того, вес автомобиля этой модели достаточно большой виду особенностей его конструкции, поэтому производитель не может обойтись без AdBlue.
Стоит отметить, что линии сварки проекта ограничены, они в любом случае меньше почти в десять раз, чем возможности по сварке кузовов для седанов Citroen C4 / Peugeot 408. И, если работать в три смены, то за год можно будет выпускать как минимум девять тысяч кузовов, а это значительно больше, чем потребности отечественного рынка.
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