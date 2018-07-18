Оправдает ли надежды новый Infiniti QX50 2019

QX50 2019 — долгожданная замена предшественников EX и QX50, которые были представлены в далеком 2008 году. Новый внедорожник разделил большую часть механического оборудования с Nissan Altima 2019, включая совершенно новый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом и изменяемой компрессией. В Nissan говорят, что агрегат обладает мощностью 6-цилиндрового мотора с расходом топлива как у двигателя с четырьмя цилиндрами.

Совершенно новая версия кроссовера Infiniti QX50 предлагает владельцам конкурентоспособную мощность и топливную эффективность. Но до сих пор этот роскошный, компактный внедорожник не совсем соответствовал тем целям, которые ставили перед ним разработчики. Кроссовер представлен осенью 2017 года и планируется, что на российском рынке он появится летом 2018 года после прохождения сертификации в 2 комплектациях: Elite и Hi-Tech. Внешность нового внедорожника

QX50 2019 позиционируется как второе поколение модели. Дизайн автомобиля разделил мнения экспертов: одни считают его полностью обновленным, другие не видят ничего выдающегося. Если посмотреть объективно, то кроссовер выполнен в традиционном стиле линейки внедорожников Infiniti.

Это массивная, немного вздутая передняя часть, трапецевидная решетка радиатора (ее украшает огромный фирменный знак), выразительный бампер с диффузором и воздухозаборниками. Профиль — традиционные сходящиеся к корме плавные линии кузова. Стильно смотрятся сходящиеся к решетке радиатора фары. Двери и капот украшают выштамповки, на крыльях красуются обширные колесные арки. В дизайне задней части изменений не произошло.

Салон QX50 2019 Салон внедорожника выполнен на оценку «отлично». Материалы отделки, их подгонка так же хороши, как и у лучших в этом классе автомобилей, таких как BMW X3 Mercedes-Benz GLC и Volvo XC60. Высококачественные материалы используются повсюду — это вставки из белого дерева, аккуратно сшитая кожа, а также подлокотники, скрывающие мягкую набивку под отделкой из натурального материала.

Спинки кресел оборудованы надежными подголовниками и усиленной боковой поддержкой. Но Infiniti QX50 предлагает только двухстороннюю регулируемую поясничную фиксацию, в то время как у большинства конкурентов 4-сторонняя регулировка (вверх и вниз, внутрь и наружу). Нижняя подушка сиденья слишком коротка для водителей среднего и высокого роста и не обеспечивает достаточную поддержку ног. Но это замечания искушенных экспертов, а в целом кресла достаточно удобны и комфортны. Сидения второго ряда просторны для двоих взрослых, троим на них будет уже тесновато.

Объемная камера обеспечивает 360-градусный обзор пространства вокруг внедорожника. Изображение выводится на центральный экран. Это помогает водителям видеть объекты, находящиеся вне зоны прямого видения, облегчает парковку и движение задним ходом. Камеры также помогают на ¾ компенсировать ограниченную видимость задней части, которая, как и у большинства роскошных компактных внедорожников, сокращена короткой крышей и небольшим окном сзади.

На первый взгляд, средства управления информационно-развлекательной системой, навигацией и климатическими системами кажутся простыми в эксплуатации. Тут довольно много стандартных кнопок и 2 сенсорных экрана. Однако информационно-развлекательная система медленно запускается и достаточно запутана — водителю порой сложно найти нужную функцию.

Верхний монитор ориентирован на управление навигационной системой, для подключения мобильных гаджетов. Особенно важные данные выводятся на нижний 7-дюймовый экран — например, коэффициент сжатия двигателя VC-Turbo. Часто монитор самопроизвольно возвращается к показу заставки, а не остается на выбранном ранее меню. Управление климат-контролем осуществляется специальными кнопками, расположенными по обе стороны нижнего сенсорного экрана. Текстовые расшифровки кнопок большие и легко читаются.

Безопасность автомобиля QX50 — первая модель от Infiniti, оснащенная технологиями комплекса ProPilot. Этот продвинутый набор сочетает адаптивные системы круиз-контроля и рулевого управления, удерживающие автомобиль на своей полосе в случае, если водитель отвлечется. Новый комплекс — это отличный помощник водителю, но не является полноценным автопилотом. Однако, чтобы получить ProPilot, придется купить пакеты ProAssist и ProActive.

В остальном Infiniti QX50 2019 имеет стандартный для класса набор средств пассивной и активной безопасности, включая адаптивные тормоза с вентилируемыми дисками и 6 подушек безопасности. Кузов автомобиля изготовлен из высокопрочной стали с большим показателем текучести, что на 23% увеличивает жесткость конструкций на кручение. Характеристики, двигатель и опции У кроссовера независимая подвеска со стойками McPherson впереди и многорычажная компоновка сзади. Стандартная версия имеет только передний привод, полноприводная модификация доступна за доплату.

Все версии QX50 2019 комплектуются новым турбированным двигателем с переменным сжатием. Он работает, варьируя содержание топлива и воздуха в цилиндрах в зависимости от условий движения и потребности водителя в мощности. Двигатель обеспечивает высокую топливную эффективность при сохранении мощности и производительности.

Объем агрегата 2.0 литра, мощность 272 л.с., крутящий момент 380 Нм. Он разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 6.7 секунды (у полноприводной версии 6.3 секунды), скоростной максимум — 230 км/ч. Средний показатель расхода топлива 6.7 литра на 100 км в смешанном режиме, 9.2 литра при движении по городу и 5.2 литра на трассе. Топливный бак объемом 80.0 литров. Стоит подчеркнуть, что этот новый прогрессивный мотор очень чувствителен к качеству топлива.

Относительно экономичности агрегата достоверная информация отсутствует. Показатели, указанные выше, предоставлены разработчиками, но многие знатоки вопроса утверждают, что они не соответствуют реальному потреблению топлива.

Этот мотор уступает по мощности предыдущей версии, (3.7-литровый атмосферный V6) но в динамике превосходит его, что обеспечивается технологией сжатия. Для выполнения команд, поступающих от педали газа, автомобилю требуется 1.5 секунды, независимо от режима вождения. Двигатель предлагает неплохой уровень ускорения и без подключения наддува. Бесступенчатая трансмиссия CVT обеспечивает плавную имитацию переключения передач, что позволяет почувствовать водителю уверенность во время езды по городу.

Габариты Infiniti QX50 2019 года: ширина — 1902 мм, высота — 1679 мм, длина — 4694 мм, клиренс — 218 мм, колесная база — 2800 мм. Снаряженная масса — 1800 кг. Объем багажника 895 литров, что больше, чем у одноклассников. При сложенных спинках задних сидений пространство увеличивается до 1699 литров.

На дороге новый Infiniti QX50 — это достойный микс динамики и комфорта, который усиливается хорошей шумоизоляцией. Но вместе с тем, водитель получает нелюбимый многими (и за дело) вариатор и чрезмерно сложную информационно-развлекательную систему. Дополнительно доступные опции: премиум-пакет аудио, подогрев рулевого колеса и передних сидений, а также два пакета ассистентов водителя: ProAssist и ProActive, электронное рулевое управление с регулировкой усилия (режимы Personal, Standard, Eco, Sport).

Кроссовер предлагает владельцу множество технологичных мелочей: датчики дождя, света, давления в шинах, функция запуска двигателя без ключа, обогрев зеркал, электропривод двери багажника, парктроник. Ценовая политика

Цена Infiniti QX50 2019, укомплектованного новым двигателем, начинается с 45 150 долларов США. Цена опций — еще 5 235 долларов США. В этом случае придется выложить 51 380 долларов США — это от 2 800 000 до 3 162 000 рублей по текущему курсу.

Если оценивать объективно, то Infiniti QX50 2019 — очередной внедорожник городского типа с премиальным уровнем комфорта, управляемости и безопасности. Но в целом, автомобиль кардинально не отличается от конкурентов, он отлично подойдет для езды в городских условиях.

Infiniti QX50 2019 года пророчат звание топовой модели в классе компактных кроссоверов на российском рынке. Оправдаются ли надежды — покажет время. Предпосылки для этого есть, но автомобиль не может похвастаться кардинальными техническими новинками и оптимальной ценой.