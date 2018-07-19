На Красноярском заводе выпускают детали для президентских лимузинов

На Красноярском металлургическом заводе запустили производство комплектующих отечественных автомобилей класса люкс Aurus. Как сообщили в пресс-службе КраМЗ, предприятие заключило договор с ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ) по производству и поставке штамповок для линейки российских автомобилей класса люкс Aurus (прежнее название проекта — «Кортеж»), в число которых входит и президентский лимузин.

В рамках контракта предполагается производство семи видов изделий из сплава международной маркировки. Объем поставок в 2018 году составит 8,5 т, или 840 единиц комплектующих.

Напомним, в 2013 году распоряжением правительства РФ ФГУП «НАМИ» назначен единственным исполнителем госзаказа на выполнение пилотного проекта по разработке и постановке на производство отечественных автомобилей класса люкс, предназначенных для перевозки и сопровождения первых лиц, а также других лиц, подлежащих государственной охране. Тогда проект носил рабочее название «Единая модульная платформа», а в 2018 году получил новое название бренда — Аurus, под которым новая линейка автомобилей выходит на открытый рынок.

Специалисты НАМИ во время визита на завод высоко оценили технологии производства красноярского завода, технические возможности оборудования и качество выпускаемой продукции. По итогам визита была достигнута договоренность о выпуске партии кованых штамповок для автомобильных колес. С развитием платформы потребовался выпуск сложных по конфигурации деталей направляющего аппарата подвески: вилок стоек, поворотных кулаков, рычагов подвески. КраМЗ оказался одним из немногих предприятий в России, обладающих необходимыми техническими ресурсами для производства заготовок для подобных изделий.

«За полувековую работу КраМЗ накопил богатый опыт изготовления сложных деталей машиностроительного направления. Модель подвески была предложена заводу в электронном виде. На ее основании специалисты цеха претворили проект в реальность. Они разработали электронные 3D-модели штамповок деталей подвески и автомобильного колеса, а также 3D-модели штампового инструмента для их изготовления. Выпуск изделий осуществляется с помощью фрезерного комплекса последнего поколения и уникальных вертикальных прессов. В итоге каждая деталь идеально соответствует заданным НАМИ параметрам», — рассказал генеральный директор Красноярского металлургического завод Андрей Берсенев