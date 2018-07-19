Редкий BMW M1 выставлен на продажу

Их было 453. Именно столько машин серии M1 концерн BMW выпустил с 1978 по 1981 год. Один из уцелевших экземпляров выставлен на продажу в Майами. Цена соответствующая — 649 000 долларов США.

Этот экземпляр темно-синего цвета был произведен одним из последних и отлично сохранился. Автомобиль купил в Германии бывший журналист, после чего уехал на нем в длинное 36-летнее путешествие. Машина побывала в Южной Африке, Новой Зеландии, Мексике, Аризоне и Майами. Как ни странно, но пробег всего 13 000 километров (отвечают, что не скручен).

Дилер утверждает, что в таком цвете было всего 58 машин. У него оригинальные шины Pirelli P7. Салон отделан комбинацией черной кожи и ткани. Единственная модификация — это стереосистема Blaupunkt 1980-х годов и потрясающий эквалайзер в нижней части центрального стека.

Как и все M1 этой модели, автомобиль оснащен 3,5-литровым рядным шестицилиндровым двигателем и пятиступенчатой механической КПП. Мотор выдает 274 лошадиных силы и 330 Нм крутящего момента. С нуля до сотни M1 разгонялся всего за 6 секунд. Максимальная скорость 265 км/ч.

Предполагалось, что M1 станет результатом сотрудничества между Lamborghini и BMW. Однако финансовые проблемы заставили итальянцев отойти от проекта. BMW остался в одиночестве, но продолжил работу и немало преуспел.

Эксперты утверждают, что цена на этот экземпляр весьма привлекательная. Проданные до этого экземпляры M1 стоили намного дороже. В мае 2018 года белый BMW M1 был продан за 875 000 долларов. В апреле полностью восстановленый экземпляр ушел за 930 000 долларов. В 2017 году оранжевый M1 был продан за 745 000 долларов.

Фото: motor1.com