Новую BMW M8 засекли на тестах в Нюрбургринге

Как сообщает Carscoops.com, новое спортивное купе М8 от BMW было поймано в обьектив фото и видео камер на тестах на немецкой трассе в Нюрбургринге.

Несмотря на то, что автомобиль полностью закамуфлирован, можно заметить, что М8 будет иметь гораздо более агрессивный стиль дизайна по сравнению с другими моделями 8-й серии.

Прежде всего, выделяются отличающиеся передний и задний бампер с большими вентиляционными отверстиями, четыре выхлопные трубы и гораздо бОльшие колеса.

В кабине водителя и пассажира должны порадовать пару спортивных сидений, рулевое колеса брендированые в М-стиле и некоторые другие обновления, сделанные, чтобы подчеркнуть более агрессивный и яркий характер модели.

Вишенкой на торте должен стать двигатель спортивного купе. Сообщалось, что новый М8 будет использовать тот же мотор, что и М5 — то есть двухтурбинный 4,4-литровый силовой агрегат V8, обеспечивающий 600 лошадиных сил при 750 Нм крутящего момента.

При этом в М8 можно ожидать увеличения мощности этой силовой установки на 25 л.с., как в версии М5 Competition Package. По словам главы М отдела BMW Фрэнка ван Миля, новая 8-ка должна стать вершиной модельного ряда.