Кроссовер Haima S5 нового поколения появился у дилеров

На китайском авторынке стартуют продажи нового поколения кроссовера Haima S5. Стоимость базовой комплектации данной модели составляет 69 тысяч 800 юаней. За «топовую» версию этой модели в «Поднебесной» просят 109 тысяч 800 юаней. Официальная презентация серийного Haima S5 состоялась весной 2018 года на автомобильной выставке в Пекине.

В рамках обновления новый S5 от Haima получил пересмотренную светодиодную оптику, доработанные задние фонари, а также массивную решетку радиатора. В интерьере новинки также произошли перемены. Китайские инженеры модернизировали блок управления системой климат-контроля, изменили дизайн рулевого колеса, передней панели, а также установили новый мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем.

Приводит в движение новую генерацию Haima S5 1,2 и 1,5-литровые турбированные моторы мощностью 148 и 163 лошадиные силы соответственно, сочетающиеся с 6-ступенчатой МКПП или 7-диапазонной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Привод — только передний.