Ещё
Кроссовер Haima S5 нового поколения появился у дилеров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кроссовер Haima S5 нового поколения появился у дилеров 

Daily-Motor 19 июля 2018
Фото: Daily-Motor
На китайском авторынке стартуют продажи нового поколения кроссовера Haima S5. Стоимость базовой комплектации данной модели составляет 69 тысяч 800 юаней. За «топовую» версию этой модели в «Поднебесной» просят 109 тысяч 800 юаней. Официальная презентация серийного Haima S5 состоялась весной 2018 года на автомобильной выставке в Пекине.
В рамках обновления новый S5 от Haima получил пересмотренную светодиодную оптику, доработанные задние фонари, а также массивную решетку радиатора. В интерьере новинки также произошли перемены. Китайские инженеры модернизировали блок управления системой климат-контроля, изменили дизайн рулевого колеса, передней панели, а также установили новый мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем.
Приводит в движение новую генерацию Haima S5 1,2 и 1,5-литровые турбированные моторы мощностью 148 и 163 лошадиные силы соответственно, сочетающиеся с 6-ступенчатой МКПП или 7-диапазонной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Привод — только передний.
Daily-Motor: последние новости
В РФ продан первый кроссовер VW Touareg нового поколения Новую Лада Гранта показали на официальном фото Ford Focus и Volvo XC40 получили 5 звезд в краш-тестах
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение