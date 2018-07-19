Гоночные фургоны от компании Ford

Ford Transit Supervans — это серия рекламных транспортных средств, построенных для подразделения Ford в Великобритании. Они объединили в себе черты фургона Ford Transit и эксплуатационные качества спортивных гоночных автомобилей. Ford Transit Supervan 1 Эта модель впервые была представлена в 1971 году на гоночной трассе Брэндс-Хэтч, расположенной в графстве Кент (Великобритания). Фургон построен для американского концерна инжиниринговым предприятием Terry Drury Racing. За его основу было взято шасси от спортивной модели Ford GT40 , которая является 4-кратным победителем культовой гонки 24 часа Ле-Мана. Рулевое управление и тормозные диски также были позаимствованы от спорткара.

В грузовом отсеке Ford Supervan находился мощный двигатель V8, взятый всё от того же GT40. Он выдавал 400 лошадиных сил и разгонял фургон до 240 км/ч. Автомобиль носил белую гоночную ливрею Ford с тройными синими полосками внизу. Колёсные арки были увеличены для того, чтобы прикрыть широкие колёса. При всё при этом, аэродинамика поднятого кузова плохо сочеталась с динамическими способностями фургона, а максимальная скорость на трассе была ограничена.

В 1978 году Supervan был переделан в Ford Transit Mark 2, получивший совершенно иной внешний вид.

На фото Ford Transit Mark 2 Ford Transit Supervan 2 Второе поколение спортивного фургона Transit Supervan было создано в 1984 году. В его создании участвовала компания Auto Racing Technology из Вуластона (Великобритания). Шасси взято у гоночного авто Ford C100; кузов, выполненный из стеклопластика, был немного опущен и являлся репликой Transit Mark 2. Внешний вид был дополнен передним спойлером, большими боковыми воздухозаборниками и высокорасположенным задним спойлером.

За движение автомобиля отвечал двигатель Cosworth DFL (от Ford C100), выдающий мощность в 500 л. с. На испытаниях в Сильверстоуне микроавтобус развил максимальную скорость в 250 км/ч. Дебют Supervan 2 состоялся в Донингтон-Парке на первом британском Гран-при по гонкам на грузовиках. Фургон просуществовал крайне недолго и в последствие был отправлен в музей Leyland Motors. Ford Transit Supervan 3 Третье поколение самого быстрого Транзита появилось на свет в 1994 году. Этот Supervan был создан для рекламы обновлённого фургона Ford Transit, а спроектировала его компания DRL Engineering из Суффолка (Англия). Размер кузова гоночного Supervan 3 равнялся 7/8 от кузова модели Mk5 Transit. Движение обеспечивалось силовым агрегатом серии Cosworth HB, мощность которого составляла 650 л. с. Так, во время испытаний максимальная скорость фургона достигла 280 км/ч.

В 2004 году автомобиль получил новый двигатель V6, который проще и дешевле в обслуживании. В настоящее время фургон находится в музее.

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