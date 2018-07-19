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Внедорожная Lada XRay: новые подробности
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Внедорожная Lada XRay: новые подробности 

Motor.ru 19 июля 2018
Фото: Motor.ru
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на «вседорожную» модификацию хэтчбека Lada XRay — Cross. Серийный вариант модели покажут, как ожидается, в конце августа на Московском автосалоне.
Из документа следует, что Cross-модификация окажется на шесть миллиметров длиннее, на 46 миллиметров шире и на 75 миллиметров выше обычного хэтчбека XRay. Длина новинки достигнет 4171 миллиметра, ширина — 1810 миллиметров, а высота — 1645 миллиметров. Колея передних и задних колес увеличится до 1503 и 1546 миллиметров соответственно.
Кроме того, новинка получит задние дисковые тормоза вместо «барабанов» и 17-дюймовые колеса с шинами размерности 215/50. Дорожный просвет модели, как ожидается, увеличится со 195 до более чем 200 миллиметров.
Ранее предполагалось, что «вседорожный» вариант XRay могут оснастить полным приводом, однако в итоге от него «АвтоВАЗу» пришлось отказаться из-за высокой стоимости и массы. В документах Росстандарта также нет указаний на наличие полного привода у модели.
Концептуальный вариант Lada XRay Cross показали два года назад на автосалоне в Москве, а в феврале этого в Тольятти заметили тестовый прототип серийной модели.
Сейчас хэтчбек XRay предлагается со 106-сильным мотором 1.6 и 1,8-литровым агрегатом мощностью 122 силы. Цены начинаются от 629,9 тысячи рублей.
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