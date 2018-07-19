Suzuki Jimny 4 поколения — дешевый, прочный, компактный «спартанец»

Jimny создавался как «рабочая лошадка» — коренастая и неуклюжая, поездка на которой не отличается комфортом. Но, как часто бывает, «невзрачный автомобильный ширпотреб» становится популярным и востребованным, с годами обретая неповторимый шарм. Так, в серию готовится выйти уже четвертое поколение Suzuki Jimny

Автомобиль бодро преодолевает бездорожье, но неудобен в управлении, нестабилен при входе в повороты. Набор скорости сопровождается шумом двигателя, который усиливается встречным потоком ветра. Интерьер тут без излишеств и намека на комфорт отделки, предлагаемых другими компактными внедорожниками, да и безопасность маленького вездехода по современным меркам скудна. Так в чем же секрет успеха Jimny? Новый или хорошо знакомый экстерьер популярного малыша

Четвертое поколение вездехода получило обновленную внешность — автомобиль стал похож на уменьшенную версию немецкого G-Класса. Фирменная радиаторная решетка с большими поперечными вырезами оформлена вместе с круглыми фарами в единый черный блок.

Передний бампер стал массивней, обзавелся обширным диффузором с решеткой и противотуманной оптикой. Кузов приобрел угловатые, строгие формы, которые подчеркивают глубокие вырезы колесных арок с выдающимися накладками. Украшают внедорожник только выштамповки, расположенные ниже середины двери. По бокам размещаются большие зеркала заднего вида квадратной формы с закругленными углами.

Дизайн четвертого поколения Jimny стал более строгим, вобрал в себя черты солидности. Создается впечатление, что создатели решили сделать ставку на качество и стиль, по крайней мере, в экстерьере. Что внутри?

К четвертому поколению компактного внедорожника, как и к предыдущим, сходу можно предъявить следующие претензии:

дефицит пространства; маленький, неудобный с точки зрения эргономики багажник объемом 85.0 литров (уменьшился по сравнению с предыдущим поколением на 25.0 литров), при сложенных задних сидениях его объем увеличивается до 377 литров, что на 53 литра больше, чем у третьего поколения; убогая отделка из дешевого, скрипучего пластика; спартанское по современным меркам оснащение.

На приборной панели размещаются механический спидометр с тахометром, на рулевом колесе с обшивкой из кожзама нет кнопок и джойстиков. Но это только начало разочарования, так как ЖК-монитор на центральной панели не сенсорный — управление скудными возможностями автомобиля осуществляется копками и переключателями.

В таком интерьере действительно роскошно выглядит автоматическая коробка, ящик для вещей, расположенный между передними сидениями, и алюминиевая отделка приборов.

Что не отнять у Suzuki Jimny 4, так это отличный круговой обзор, который обеспечивается обширным остеклением. Но плюсом это можно считать весьма условно, ведь многие одноклассники «японца» комплектуются как минимум камерами заднего вида. В общем, спартанский салон внедорожника почти не изменился. Технические характеристики

Новое поколение компактного вездехода получило более жесткую раму, расширенные мосты (спереди и сзади добавилось по 40 мм) и жестко подключаемый полный привод. Это 3-режимная система, ориентированная на профессионалов AllGrip Pro AWD. Также автомобиль получил следующие опции:

опция распознавания дорожных знаков и пешеходов; автоматическое торможение (при этом задние тормоза остались барабанными); предупреждение о выезде из полосы движения; автоматическое переключение фар устанавливается опционно.

Габариты внедорожника: ширина — 3645 мм (меньше на 50 мм), ширина — 1645 мм (параметр увеличился на 45 мм за счет мостов и выдающихся колесных арок), высота — 1725 мм, что на 25 мм больше, чем у третьего поколения. Колесная база осталась без изменений — 2250 мм, клиренс увеличился на 20 мм и стал 210 мм. На автомобиль устанавливаются легкосплавные диски диаметром 15 дюймов.

Основным двигателем Jimny в России (и не только) на протяжении многих лет остается 1.3-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 84 л.с с крутящим моментом 110 Нм. Несмотря на многочисленные обновления, мотор не блещет динамикой. Пятиступенчатая механическая коробка передач разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 14.0 секунд, а четырехрежимная автоматическая — за 17.0 секунд. Максимальная скорость всего 140 км/ч. Объем бака 40.0 литров.

Расход топлива не соответствует современным стандартам класса. В городе автомобиль потребляет 9.5 литра на 100 км, на трассе — 6.8 литра, а в смешенном режиме этот показатель составляет 8.1 литра. А как «японец» на ходу?

Джимни по-прежнему крайне разочаровывает на трассе. Нужно готовиться к неудобной поездке везде, кроме гладких как стекло поверхностей. Автомобиль крайне неуверенно себя чувствует на извилистых участках дороги.

Но Jimny отлично справляется с бездорожьем, которое станет труднопреодолимым для большинства «полноценных» внедорожников. Это объясняется впечатляющим дорожным просветом, короткими свесами, а также хорошей тягой, обеспечиваемой системой с полным приводом. В этом сходятся как отечественные эксперты, так и зарубежные.

На казалось бы ровном асфальте подвеска умудряется находить огрехи, о чем сразу сообщает водителю через рулевое управление. Это также проблема, так как после 80 км/ч требует от водителя предельного внимания и умения контролировать ситуацию. Поэтому на «японце» не рекомендуется выполнять обгоны. Дискомфорт обеспечивается шумом, который салон собирает со всех сторон.

Положительный момент — длинный ход педали тормоза, что позволяет рассчитывать усилие с точностью электронной системы. В остальном новое поколение практически ничем не отличается от предыдущего, которое эксперты характеризовали, как «сырое» и «шумное» в части ходовых характеристик. В чем секрет многолетнего успеха Jimny?

Новое поколение компактного внедорожника пока продается только на родине и в переводе на наши деньги оценивается в сумму от 1 025 000 до 1 130 000 рублей. За эти деньги потенциальный владелец получит лишь обновленный дизайн со старой спартанской технической начинкой и специфическими ходовыми характеристиками.

На трассе он чувствует себя неуверенно, а впечатляющая проходимость не может использоваться в полной мере из-за дефицита пространства. Маленький багажник не позволяет отправляться в длительные путешествия, разве что съездить на рыбалку с ночевкой.

При этом уводить автомобиль с рынка не собираются и прогнозируют стабильные продажи нового поколения. Создатели культовой модели утверждают, что у внедорожника есть целевая аудитория — фанаты, поэтому об уходе не может быть и речи. Автомобиль пользуется спросом у себя на родине, покупают его и привередливые европейцы.

Причины успеха остается искать в традиционной японской надежности и раскрученном бренде, что играет важную роль в маркетинге и влиянии на сознание потребителя.