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Renault «зарядил» новый Megane RS
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Renault представил самый мощный Megane 

Motor.ru 19 июля 2018
Фото: Motor.ru
Компания Renault представила Trophy-версию «заряженного» хэтчбека Megane RS нового поколения, подготовленную для трек-дней. Стандартным оснащением модели стало шасси версии Cup с более жесткими настройками подвески и механической блокировкой дифференциала.
Renault Megane RS Trophy комплектуется 1,8-литровым турбомотором, который выдает 300 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента (400 Нм для машин с МКПП). Агрегат может работать в паре с механической коробкой передач или опциональным «роботом» с двумя сцеплениями.
С нуля до «сотни» хэтчбек разгонятся за 5,7 секунды (на 0,1 секунды быстрее базового Megane RS), максимальная скорость — 260 километров в час (вместо 255).
В список оснащения хот-хэтча входят 19-дюймовые колесные диски с шинами Bridgestone Potenza S001 (с 2019 года будет доступна их облегченная версия, которая на два килограмма легче), биметаллические составные тормозные механизмы с суппортами Brembo, более жесткие амортизаторы, пружины и стабилизаторы.
Полноуправляемое шасси позаимствовано у обычного Megane RS. За дополнительную плату Trophy-версию хот-хэтча можно спортивными креслами Recaro с отделкой из алькантары.
Renault Megane RS нового поколения дебютировал во Франкфурте осенью прошлого года. Модель получила гидравлические ограничители хода сжатия в амортизаторах, систему записи телеметрии и систему выбора режимов работы управляющей электроники.
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