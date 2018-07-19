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Опубликованы первые фото «Гранты» в кузове хэтчбек
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Опубликованы первые фото «Гранты» в кузове хэтчбек 

За рулем Кубань 19 июля 2018
Фото: За рулем Кубань
Бывшая «Калина» впервые поймана без камуфляжа. Автомобиль снят в Мытищинском районе Московской области, снимки появились в группе в сети ВК.
Напомним, обновление уничтожит название «Калина», псоле рестайлинга машины в кузове хэтчбек и универсал войдут в линейку «Лада Гранта».
Судя по фотографиям, передняя часть хэтча такая же, как у седана — совпадают обновленные крылья, бампер, оптика, радиаторная решетка, рисунок капота.
Сзади авто мало чем отличается от доресталинговой «Калины» — единственное новшество — шильдик Lada, заменивший ладью.
Напомним, ранее — 17 июля. Были опубликованы фото салона нового семейства Lada Granta, официальная презентация которого состоится на международном автосалоне в Москве в конце августа.
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