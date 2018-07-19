Опубликованы первые фото «Гранты» в кузове хэтчбек

Бывшая «Калина» впервые поймана без камуфляжа. Автомобиль снят в Мытищинском районе Московской области, снимки появились в группе в сети ВК.

Напомним, обновление уничтожит название «Калина», псоле рестайлинга машины в кузове хэтчбек и универсал войдут в линейку « Лада Гранта ».

Судя по фотографиям, передняя часть хэтча такая же, как у седана — совпадают обновленные крылья, бампер, оптика, радиаторная решетка, рисунок капота.

Сзади авто мало чем отличается от доресталинговой «Калины» — единственное новшество — шильдик Lada, заменивший ладью.

Напомним, ранее — 17 июля. Были опубликованы фото салона нового семейства Lada Granta, официальная презентация которого состоится на международном автосалоне в Москве в конце августа.