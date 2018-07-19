Анонсировано появление Lada XRay Cross

АвтоВАЗ готовит к выпуску модель Lada XRay Cross во внедорожном обвесе. Об этом свидетельствует сертификат Одобрения типа транспортного средства модели, опубликованный на сайте Росстандарта.

Документ раскрывает некоторые технические подробности о новинке. Как и предполагалось, от обычного «ИксРэя» кросс-версия отличается увеличенным дорожным просветом и возросшими габаритами: длина вырастет на 6 мм, ширина — на 46 мм, а высота — на 75 мм за счет появления рейлингов на крыше. Кроме того, на бамперах, порогах и арках появятся накладки из черного пластика.

Ранее в Сеть попали шпионские фотографии закамуфлированного прототипа XRay Cross, который сняли во время дорожных испытаний.

Премьера серийной модели состоится на Московском автосалоне в конце августа.

Фото: Lada.ru