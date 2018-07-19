Модель Kia KX3 возможно удержится на авторынке благодаря полной электроверсии

Компакт-кроссовер Kia KX3 появился на китайском авторынке в 2015 году. С тех пор автомодель претерпела рестайлинг в 2016 году. Тогда продажи обсуждаемой автомодели били все рекорды и достигали 68913 единиц в год.

В 2017 году популярность автомодели резко свалилась на нет. И вот уже в китайских автосалонах не возможно встретить некогда популярную Kia KX3 (она же Creta).

Но, как видно, автопроизводитель решил, что опускать руки слишком рано и еще можно взять реванш, запустив в продажу на авторынке КНР полностью электрическую версию данной автомодели.

Из внешних отличий пожалуй можно отметить отсутствие радиаторной решетки. Вместо нее установлена панель с небольшим лючком для подсоединения к зарядному устройству.

Есть информация, что электрокар на базе Kia KX3 получит мотор на 110 л.с. и мощную аккумуляторную батарею на 45 кВт*ч. Про запас хода на полном заряде информации пока что нет. Известна лишь максимальная скорость. Ее показатели составят 150 км/ч.

Ожидается, что автоновинку представят на мотор-шоу в Чэнду, которое откроет свои двери 31.08.2018 года.