Следующий Jeep Grand Wagoneer Trackhawk может получить до 719 лошадиных сил

Известная марка автомобилей Jeep , принадлежащая итало-американской компании Fiat Chrysler Automobiles, готовится представить Grand Wagoneer через четыре года и теперь появился внутренний документ, раскрывающих несколько предварительных моделей, использующих восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Помимо Jeep Grand Wagoneer, в нем также упоминается Grand Wagoneer Trackhawk, на данный момент использующий 6,2-литровый двигатель V8 с наддувом, производящий 707 лошадиных сил и 874 Нм крутящего момента. Агрегат соединен с восьмиступенчатой автоматической коробке передач, что позволяет модели ускоряться 0-100 км/ч за 3,5 секунды и достигать предельной скорости 289 километров в час.

В документе говорится, что Trackhawk будет оснащаться 6,2-литровым V8 с отдачей в 719 лошадиных сил. Если эта цифра верна, автомобиль станет немного мощнее, нежели Dodge Challenger SRT Hellcat 2019, в котором установлен модернизированный мотор, обеспечивающий 717 лошадиных сил и 888 Нм крутящего момента. Руководство компании не дает комментариев по этому поводу, поэтому возможно, что документ недостоверный или ошибочно упоминает об обновленной версии Grand Cherokee Trackhawk.

Напоминаем, в рамках FCA Capital Markets Day корпорация подтвердила, что модель будет предлагаться в виде плагин-гибридной версии, а также Grand Wagoneer начнет использовать полуавтономные технологии вождения и новые системы.