Ещё
Следующий Jeep Grand Wagoneer Trackhawk может получить до 719 лошадиных сил
Далее:
Читайте также:
Ещё

Следующий Jeep Grand Wagoneer Trackhawk может получить до 719 лошадиных сил 

Auto.Today 19 июля 2018
Фото: Auto.Today
Известная марка автомобилей Jeep, принадлежащая итало-американской компании Fiat Chrysler Automobiles, готовится представить Grand Wagoneer через четыре года и теперь появился внутренний документ, раскрывающих несколько предварительных моделей, использующих восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.
Помимо Jeep Grand Wagoneer, в нем также упоминается Grand Wagoneer Trackhawk, на данный момент использующий 6,2-литровый двигатель V8 с наддувом, производящий 707 лошадиных сил и 874 Нм крутящего момента. Агрегат соединен с восьмиступенчатой автоматической коробке передач, что позволяет модели ускоряться 0-100 км/ч за 3,5 секунды и достигать предельной скорости 289 километров в час.
В документе говорится, что Trackhawk будет оснащаться 6,2-литровым V8 с отдачей в 719 лошадиных сил. Если эта цифра верна, автомобиль станет немного мощнее, нежели Dodge Challenger SRT Hellcat 2019, в котором установлен модернизированный мотор, обеспечивающий 717 лошадиных сил и 888 Нм крутящего момента. Руководство компании не дает комментариев по этому поводу, поэтому возможно, что документ недостоверный или ошибочно упоминает об обновленной версии Grand Cherokee Trackhawk.
Напоминаем, в рамках FCA Capital Markets Day корпорация подтвердила, что модель будет предлагаться в виде плагин-гибридной версии, а также Grand Wagoneer начнет использовать полуавтономные технологии вождения и новые системы.
Auto.Today: последние новости
Новая Toyota Supra будет предлагаться с четырехцилиндровым двигателем Новый Polestar 1 дебютировал на Фестивале скорости Nissan Micra получил новые технологии безопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение