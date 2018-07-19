Автомобильный рынок Америки увеличил объёмы реализации на 5% 

Авторынку Америки значительно удалось поднять объёмы реализации.
Специалисты аналитического агенства смогли зафиксировать рост продаж в период с 1 по 31 июня 2018 года, таким образом проданых автомобилей казалось практически 1 500 000, что на 5,2% больше, в сравнении с июнем 2017 года.
Если брать более масштабные промежутки, то за первое полугодье автомобильный рынок США передал новым владельцам около 9 миллионов транспортных средств.
Самым популярным производителем является General Motors (около 300 тыс. проданных авто), далее автоконцерн Ford (около 230 тыс.), на третьем месте японские автомобили марки Toyota (около 200 тыс.)