Спортивный седан Kia Stinger приехал в Украину

12 июля в Киеве состоялась всеукраинская презентация фастбек-седана Kia Stinger . Самый быстрый автомобиль в истории корейского бренда способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за 5 секунд, обеспечивая при этом комфорт для пятерых. В Украине будет продана лимитированная партия из 10 Stinger.

Новый Kia Stinger — это мощный седан-фастбэк, чей дизайн является продолжением идей, заложенных в концепт Kia GT 2011-го года. Это серийное авто с лучшими характеристиками за всю историю компании. 12 июля компания «Фалькон-Авто» (входит в состав Корпорации «УкрАВТО») презентовала Stinger в одном из ведущих официальных дилерских центров Kia в Украине «Автоцентр на Борщаговке».

Почти пятиметровый автомобиль (4 830 мм) выглядит очень динамично благодаря подчеркнуто длинному капоту, короткому переднему свесу и стремительной линии крыши, скроенной по лекалам автомобилей с кузовом «фастбек». Длинная колесная база (2905 мм), ширина 1 870 мм не только наделяют автомобиль образцовой стабильностью в широком диапазоне скоростей, но и обеспечивают простор для водителя и четырех пассажиров. Инженеры Kia уделили самое пристальное внимание не только эстетике автомобиля, но и тщательно проработали аэродинамические характеристики кузова. Например, просчет только одной формы «кормы» Stinger занял около 4-х недель, при этом задняя часть кузова в итоге была сужена, за передними колесными арками появились «жабры» воздуховодов, позволяющие снизить турбулентность воздуха, обтекающего авто по бокам. Сплошные аэродинамические подкузовные панели позволили снизить сопротивление воздуха и направить его на диффузор, в то время как спойлер на крышке багажника, снижающий подъемную силу и обеспечивающий загрузку задней оси, получил профиль, напоминающий утиный хвост.

Шасси и подвески Stinger разработали с чистого листа. Для того, чтобы автомобиль в полной мере соответствовал статусу настоящего гран-туризмо, инженеры стремились совместить острую управляемость и комфорт в длительных высокоскоростных поездках. В процессе работы над моделью были созданы два типа подвески. В основе обоих лежит Макферсон (спереди) и многорычажная конструкция (сзади), при этом базовый вариант оснащен традиционными амортизаторами, в то время как более «продвинутая» версия комплектуется адаптивными электронно-управляемыми амортизаторами. В адаптивной подвеске регулируется длина хода амортизаторов в зависимости от скорости, угла поворота руля и степени нажатия педалей газа или тормоза.

Рулевое управление оснащено электроусилителем, установленным на рулевой рейке, при этом усилие на руле водитель может изменять, выбрав стандартный или спортивный режим. Разработка тормозной системы велась совместно с Brembo. В итоге в автомобиле применены 18-дюймовые вентилируемые тормозные диски, работающие в паре с производительными суппортами. Испытания тормозной системы проводились в самых жестких условиях: на гоночном треке «Нюрбургринг», а также на одной из самых впечатляющих горных дорог, проходящей через перевал Гроссглокнер.

Stinger представлен в Украине в трех комплектациях с двумя турбированными бензиновыми двигателями на выбор. Стартовым является 2-литровый турбомотор, выдающий 247 л.с. и 353 Нм крутящего момента. С ним Stinger разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд*, при этом максимальная скорость составляет 240 км/ч*. Наиболее полные ощущения от владения автомобилем обеспечивает V-образный шестицилиндровый твин-турбо двигатель с впечатляющим потенциалом: 370 л.с. и 510 Нм. С этим двигателем Stinger «разменивает» первую «сотню» за 4,9 секунды*, а максимальная скорость равна 270 км/ч. Вне зависимости от типа двигателя фастбек комплектуется 8-ступенчатой автоматической КПП собственной разработки Kia Motors, при этом 2-литровая модель имеет задний привод (в качестве опции доступна и полноприводная модификация), тогда как автомобиль с V-образной шестеркой полноприводный по умолчанию.

Минимальная стоимость билета в мир Stinger составляет $43 000. Стартовая версия Prestige (Престиж) оснащена травмобезопасным капотом, тормозными механизмами с 17-дюймовыми дисками, системами мониторинга слепых зон и контроля полосы движения, семью подушками безопасности и комплексом электроники, включающим системы стабилизации, ABS, удержания на склоне.

Комфорт обеспечивают двухзонный климат-контроль, электронно-регулируемые сиденья водителя (+ память положения водительского сиденья) и переднего пассажира, парк-троник и система автоматической парковки, проекционный экран, датчики света и дождя, панорамная крыша, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и премиальным звуком Harman/Kardon (мощность аудиосистемы составляет 720 Вт). Интерьер, конечно же, отделан кожей.

На ступеньку выше стоит версия GT-Line (Джи-Ти Лайн), стоимость которой составляет $49 000**. Stinger данной модификации комплектуется полным приводом, а список его оснащения включает систему кругового обзора при парковке, электронно регулируемые амортизаторы, D-образный руль и панель приборов Supervision (Супервижн), 19-дюймовые легкосплавные диски и стайлинг-пакет GT-Line. На вершине ряда Kia Stinger стоит впечатляющий GT (Джи Ти) за $66 800**. Эти автомобили оснащаются тормозными механизмами Brembo с 18-дюймовыми дисками, отделка салона выполнена из кожи Nappa (Наппа). Фастбек стоит на колесах с 19-дюймовыми дисками, а его экстерьер дополняет специальный GT-пакет.