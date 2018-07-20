Автопром Петербурга остаёт от общероссийских показателей

В настоящее время в Санкт-Петербурге функционирует три производственных площадки по выпуску новых автомобилей. И с начала года всего было выпущено сто восемьдесят тысяч экземпляров.

Сравнивая с показателями первой половины прошлого года становится понятно, что чистый прирост в автопроме Северной столицы составил 8 процентов. Однако, несмотря на положительную динамику, рост показателя значительно отстаёт от результатов полугодия общероссийского производства.

На территории России с января и вплоть по конец июня текущего года с конвейеров сошло более семисот семидесяти одной тысячи легковушек. И этот показатель на 19 процентов больше, чем прошлогодний.