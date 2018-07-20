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Автопром Петербурга остаёт от общероссийских показателей
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Автопром Петербурга остаёт от общероссийских показателей 

Daily-Motor 20 июля 2018
Фото: Daily-Motor
В настоящее время в Санкт-Петербурге функционирует три производственных площадки по выпуску новых автомобилей. И с начала года всего было выпущено сто восемьдесят тысяч экземпляров.
Сравнивая с показателями первой половины прошлого года становится понятно, что чистый прирост в автопроме Северной столицы составил 8 процентов. Однако, несмотря на положительную динамику, рост показателя значительно отстаёт от результатов полугодия общероссийского производства.
На территории России с января и вплоть по конец июня текущего года с конвейеров сошло более семисот семидесяти одной тысячи легковушек. И этот показатель на 19 процентов больше, чем прошлогодний.
Напомним, что в Санкт-Петербурге происходит сборка трёх марок автомобилей, а именно Hyundai, Nissan и Toyota. Первый бренд выпустил 66 процентов автомобилей от общего числа. Второе место занимает компания Toyota с результатом в 18 процентов. Остальные автомобили приходятся на долю бренда Nissan. Если верить аналитикам, то общегодовой прирост в сфере автомобильного производства в Санкт-Петербурге составит 5 процентов.
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