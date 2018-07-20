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Changan CS95 получил скрытый рестайлинг
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Changan CS95 получил скрытый рестайлинг 

Daily-Motor 20 июля 2018
Фото: Daily-Motor
Модель Changan CS95 является самой дорогостоящий в линии марки. И сегодня стало известно о том, что авто получило обновление.
Впервые трёхдверный автомобиль был выпущен в продажи более года назад, сразу же заняв место полноценного флагмана бренда. Очевидно, производитель захотел подогреть интерес публики, так как готовится выпустить в свет обновлённый кроссовер, премьера которого должна состояться до конца текущего года.
В сеть попала одна фотография передней части новинки. В глаза бросается обновлённая форма решётки радиатора, а также фар и бампера. Однако, информации о других нововведениях пока нет. Можно лишь предположить, что производитель изменил модификацию и задних фонарей, а вот интерьер салона изменения могли и вовсе обойти стороной.
Под капотом будет стоять двухлитровый мотор с отдачей в 233 лошадиные силы, который присутствует и в актуальной версии. Напомним, что стоимость дорестайлинговой модификации паркетника стартует от 1 497 000 рублей.
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