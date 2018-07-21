LADA 2121 — внедорожник с самой большой долей в автопарке РФ

LADA 2121 — внедорожник с самой большой долей в автопарке РФ «Автостат Инфо» провел исследование автопарка России по состоянию на начало 2018 года. Мы определили, что самый распространенный внедорожник в автопарке страны — это модель LADA 2121.

Внедорожников LADA 2121 в России числится 1 006 358 ед. по состоянию на начало текущего года. Второе место по представленности автопарке среди SUV занимает Chevrolet NIVA — 572 434 ед., а на третьем месте находится UAZ Hunter — 418 586 ед. авто. Эти три модели класса SUV входят в топ-30 моделей с самой большой долей в российском парке легковых автомобилей.

Мы также выяснили, что среди внедорожников LADA 2121 больше всего машин, произведенных до 2008 года — 734 892 ед. В парке модели Chevrolet NIVA преобладают машины, изготовленные в 2012 году (56 132 шт.). А среди UAZ Hunter больше всего внедорожников, выпущенных также до 2008 года, — 361 059 ед.