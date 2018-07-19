Acura MDX выйдет в обновленном варианте

Производитель решил сделать кроссовер MDX образца 2019 года с некоторыми добавлениями.

Так, модификация ожидает передний и задние бамперы. Спереди появятся расширенные воздухозаборники, а сзади — диффузор. Автомобиль также получит колесные диски в 20 дюймов и немного затемненные фары.

На машине останется двигатель в шесть цилиндров объемом 3 с половиной литра и мощностью 325 лошадиных сил. Вместе с тем, система start/stop подверглась модификациям, благодаря которым возросла скорость запуска мотора.

Трансмиссия в виде АКПП на девять ступеней также не осталась без изменений. Благодаря новому ПО, стартовать можно будет сразу с первой передачи.

Автомобиль предлагается в 9 цветовых вариантах. При этом пять из них будут совершенно новыми. Внутри салона изменился порядок настройки сидений, а также добавились дополнительные декоративные вставки.