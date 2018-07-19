Renault представил самую «жестую» версию хэтча Renault Megane RS

«Горячий» хэтчбек получил трековую модификацию по имени Trophy, которая, впрочем, допущена и на дороги общего пользования. Отличиями хэтчбека стали мощный турбомотор, «кубковое» шасси и прочие спортивные доработки.