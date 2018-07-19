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Renault представил самую «жестую» версию хэтча Renault Megane RS
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Renault представил самую «жестую» версию хэтча Renault Megane RS 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
«Горячий» хэтчбек получил трековую модификацию по имени Trophy, которая, впрочем, допущена и на дороги общего пользования. Отличиями хэтчбека стали мощный турбомотор, «кубковое» шасси и прочие спортивные доработки.
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