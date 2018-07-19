Lada XRAY Cross: полного привода не будет

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Из документа под названием ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) становится понятно, что Lada XRAY Cross будет переднеприводным хэтчбеком. Из технических отличий от стандартной версии отметим задние дисковые тормоза, а также колёса большей размерности — 215/50 R17 против 205/50 R17.

Lada XRAY Cross получит оригинальный кузовной обвес, увеличенный дорожный просвет и штатные багажные рейлинги. Из-за этого немного изменятся габариты: длина вырастет на 6 мм, ширина — на 46 мм, а высота — сразу на 75 мм (столь большую прибавку по высоте как раз дадут багажные дуги).