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Lada XRAY Cross: полного привода не будет
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Lada XRAY Cross: полного привода не будет 

Популярная механика 19 июля 2018
Фото: Популярная механика
Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.
Из документа под названием ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) становится понятно, что Lada XRAY Cross будет переднеприводным хэтчбеком. Из технических отличий от стандартной версии отметим задние дисковые тормоза, а также колёса большей размерности — 215/50 R17 против 205/50 R17.
Lada XRAY Cross получит оригинальный кузовной обвес, увеличенный дорожный просвет и штатные багажные рейлинги. Из-за этого немного изменятся габариты: длина вырастет на 6 мм, ширина — на 46 мм, а высота — сразу на 75 мм (столь большую прибавку по высоте как раз дадут багажные дуги).
Презентация серийной Lada XRAY Cross должна состояться на Московском международном автосалоне. Впрочем, внешне новинка вряд ли будет отличаться от концепта, показанного 2 года назад (на фото). А оформление документов означает, что АВТОВАЗ хочет поскорее начать продажи.
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