Хэтчбек Hyundai i30 получил вторую спортивную версию

Компания Hyundai представила «промежуточную» версию хэтчбека i30, которая займет нишу между обычной машиной и «заряженным» i30 N. Новинка, получившая название i30 N Line, отличается более агрессивным дизайном и рядом технологических изменений. В частности, перенастроенной подвеской и алгоритмом работы двигателя.

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Стилистка Hyundai i30 N Line позаимствована у старшей N-версии: бамперы с серебряными акцентами, 18-дюймовые колесные диски. Также машине в таком исполнении положен раздвоенный выхлоп, спортивные руль и сиденья, металлические педали, особый рычаг КПП, усиленные тормоза и шины Michelin Pilot Sport 4.

Hyundai i30 N Line можно оснастить 1,4-литровым бензиновым турбомотором, выдающим 140 лошадиных сил и 242 Нм крутящего момента, или дизелем объемом 1,6 литра. Его отдача составляет 136 сил и 280 Нм момента (300 Нм, если машина оснащена «роботом» с двумя сцеплениями).

Первый хот-хэтч Hyundai — i30 N — оснащается двухлитровым турбированным двигателем T-GDI, отдача которого составляет 250, а в случае, если машина укомплектована опциональным набором Performance Pack, — 275 лошадиных сил. Агрегат сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач с усиленным сцеплением и укороченной кулисой. С места до ста километров в час переднеприводный хот-хэтч разгоняется за 6,2 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.