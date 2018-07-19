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Новый Hyundai i30 N Line выглядит агрессивнее чем является
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Новый Hyundai i30 N Line выглядит агрессивнее чем является 

LiveCars.Ru 19 июля 2018
Фото: LiveCars.Ru
Hyundai расширила портфолио машин серии N-badged, представив новую модель i30 N line, которая станет доступна по всей Европе уже в конце этого лета.
Однако, в отличие от i30 N или Veloster, новая Hyundai i30 N Line не ориентирована на зажигательную езду, даже если внешний вид явственно говорит об этом.
Сообщается, что выбирая эту новинку, поклонники марки Hyundai смогут получить лишь один вариант двигателя — скромный бензиновый агрегат объемом 1,4 литра, способный выдавить из себя лишь 138 лошадиных сил.
Автопроизводитель попытался улучшить динамику и добавить более острых ощущений за счет переделанной подвески и тормозов, но она точно не добавит мощности пятидверному хэтчбеку.
В этом смысле i30 для Hyundai это как S Line для Audi. Только в случае с Hyundai модель имеет некоторые особенности — переделанные передний и задний бампера с серебряными вставками, 18-дюймовые легкосплавные диски, новый двойной глушитель и специальный значок на передних крыльях.
В интерьере покупателям будут доступны спортивные замшевые сиденья с хорошей боковой поддержкой, и брендированые в N-стиле. Рулевое колесо и рычаг переключения КПП обтянуты перфорированной кожей.
Цены и полные варианты комплектаций новой Hyundai i30 N Line должны стать известны в ближайшие недели.
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