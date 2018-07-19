Новый Hyundai i30 N Line выглядит агрессивнее чем является

Hyundai расширила портфолио машин серии N-badged, представив новую модель i30 N line, которая станет доступна по всей Европе уже в конце этого лета.

Однако, в отличие от i30 N или Veloster, новая Hyundai i30 N Line не ориентирована на зажигательную езду, даже если внешний вид явственно говорит об этом.

Сообщается, что выбирая эту новинку, поклонники марки Hyundai смогут получить лишь один вариант двигателя — скромный бензиновый агрегат объемом 1,4 литра, способный выдавить из себя лишь 138 лошадиных сил.

Автопроизводитель попытался улучшить динамику и добавить более острых ощущений за счет переделанной подвески и тормозов, но она точно не добавит мощности пятидверному хэтчбеку.

В этом смысле i30 для Hyundai это как S Line для Audi . Только в случае с Hyundai модель имеет некоторые особенности — переделанные передний и задний бампера с серебряными вставками, 18-дюймовые легкосплавные диски, новый двойной глушитель и специальный значок на передних крыльях.

В интерьере покупателям будут доступны спортивные замшевые сиденья с хорошей боковой поддержкой, и брендированые в N-стиле. Рулевое колесо и рычаг переключения КПП обтянуты перфорированной кожей.

Цены и полные варианты комплектаций новой Hyundai i30 N Line должны стать известны в ближайшие недели.