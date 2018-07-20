Автомобили Nissan получат моторы российского производства 

Производитель рассматривает возможности локализации двигателей и трансмиссии для новых моделей.
Речь идет об автомобилях, которые появятся на российском рынке в недалеком будущем, передает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Nissan.
Некоторые модели компании уже комплектуются силовыми агрегатами российской сборки — речь идет о Nissan Almera, а также об автомобилях подконтрольного Datsun, седане on-Do и хэтчбеке mi-Do.
Кроме того, в ближайшие планы Nissan входит запуск производства обновленных кроссоверов X-Trail и Qashqai.
Ранее о строительстве моторного завода в России объявила южнокорейская Hyundai. Как сообщал «Авторамблер», на предприятии планируется выпускать двигатель 1.6 Gamma (123 л.с.), который устанавливается на модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, а также на Kia Rio. Согласно планам, инвестиции в новый завод составят 27 млрд рублей, открыть его планируется в 2021 году.