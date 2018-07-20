Автомобили Nissan получат моторы российского производства

Производитель рассматривает возможности локализации двигателей и трансмиссии для новых моделей.

Речь идет об автомобилях, которые появятся на российском рынке в недалеком будущем, передает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Nissan

Некоторые модели компании уже комплектуются силовыми агрегатами российской сборки — речь идет о Nissan Almera , а также об автомобилях подконтрольного Datsun , седане on-Do и хэтчбеке mi-Do.

Кроме того, в ближайшие планы Nissan входит запуск производства обновленных кроссоверов X-Trail и Qashqai.