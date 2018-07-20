Renault показал 300-сильный Megane R. S. Trophy

Trophy

Компания Renault показала самую быструю модификацию «заряженного» хэтчбека Megane RS новой генерации, получившую к своему названию приставку Trophy. Автомобиль попытается установить рекорд трассы Нюрбургринг для переднеприводных машин.

Новинка получила в оснащение 1,8-литровый 4-цилиндровый турбированный мотор, мощность которого выросла с 280 до 300 лошадиных сил при 400 Нм крутящего момента. Пару двигателю составит 6-ступенчатая «механика» или роботизированная трансмиссия EDC. С места до первой «сотни» автомобиль разгоняется за 5,7-секунды. Максимальная скорость — 260 километров в час.

В базовой комплектации новый Megane R. S. Trophy оснащен шасси Cup с более жесткой подвеской и механическим дифференциалом ограниченного скольжения Torsen. Более мощная модификация оборудуется 19-дюймовыми колесами, обутыми в покрышки фирмы Bridgestone, спортивными креслами Recaro и усиленными тормозами.