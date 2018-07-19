Позолоти ручку: 5 главных ловушек для водителей

На трассе М-4 «Дон» в курортный сезон появилось множество разнообразных ловушек для автомобилистов, способных омрачить их путь к теплому морю. Неприятностей можно ждать и от полицейских, и от профессиональных мошенников, и от простых местных жителей. «Газета.Ru» напоминает водителям о самых распространенных неприятностях, ожидающих их в пути. Почти со всеми из них водители вынуждены мириться уже много лет.

С началом курортного сезона все больше машин устремляется на юг по трассе М-4 «Дон». К этому во всеоружии подходят желающие подзаработать на автопутешественниках. «Газета.Ru» собрала 5 главных ловушек на трассе «Дон».

Помощь ненуждающимся

Многие мошенники решили воспользоваться наплывом в Россию иностранцев в связи с мундиалем и придумали нехитрый способ подзаработать на особом пиетете россиян к любым представителям дальнего зарубежья. О нем недавно рассказала читательница «Газеты.Ru». Женщина ехала по трассе и увидела на обочине машину на латвийских номерах с открытым капотом, около которой стояли люди не славянской внешности. Один из них побежал ей навстречу вдоль дороги и махал руками. Автомобилистка решила остановиться и узнать, что случилось. Тогда к машине подбежал мужчина попросил о срочной помощи.

«Он объяснил, что он из Иордании, держал в руках портмоне, показывал кредитки, деньги, иорданские, наверное. На ломаном английском рассказал, что банки его деньги не меняют, что у него только карточка, а тут сломалась машина, стоит три часа, а в машине дети и нужно делать какой-то срочный ремонт.

Пояснил, что ему нужно 10 тысяч рублей и он готов вернуть больше. Если я ему не верю, он может дать свой золотой перстень, который уже держал в руке. Сказал, что завтра выкупит его за 15 тысяч рублей, — рассказала автомобилистка.

На это девушка ответила, что перстень ей не нужен, она может дать просто так 5000 рублей, а деньги потом можно будет перевести ей на банковскую карту. Мужчина же настаивал на 10 тысячах и с криком «I'm Muslim!» (я — мусульманин — «Газета.Ru») клялся, что все вернет. В итоге женщина дала ему 8000 рублей и уехала, однако никто ей этих денег не вернул.

Как оказалось, такая схема «работала» и до чемпионата мира по футболу. Многие автомобилисты рассказывают, что попрошайки останавливают машины с госномерами любых регионов, расположенных подальше от их «места заработка»: хотя бы на расстоянии 500-800 км, так как именно эти водители не будут потом никуда жаловаться. При этом пользователи утверждают, что в случае, когда им удалось раскусить попрошаек сразу и они ехали дальше, через пару километров на этой же самой «сломавшейся» машине их обгонял тот самый иностранец.

«На самом деле выпрашивают деньги якобы на ремонт машины или что-нибудь еще. Не останавливайтесь. Машины исправны, декорации снимаются, и машина переезжает на другую заправку», — предупреждают автомобилисты.

Также на форумах рассказывают о мошенничестве и те, кто решил все-таки взять ювелирные изделия в качестве залога. Обычно выяснялось, что они не представляет собой никакой ценности. Стоит отметить, что аналог такого мошенничества существует и в Москве, однако в столице помощи просят не иностранцы, а беспомощные девушки на каблуках.

Хитрые штрафы

Заработать на отдыхающих стремятся и недобросовестные сотрудники ГИБДД , которые работают по схеме, о которой автомобилисты активно рассказывают в сети. Водителя останавливают инспекторы и утверждают, что якобы он нарушил ПДД, выехав на полосу, предназначенную для поворота встречных транспортных средств. При этом наказание за такое правонарушение штраф в размере пяти тысяч или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

При этом показывать какое-либо подтверждение фото-видеофиксации сотрудники ГИБДД отказываются и утверждают, что о правонарушении им сообщили по рации, как и госномер машины.

Далее гаишники утверждают, что сейчас они составят протокол и отправят все документы в суд по месту жительства. Однако водители прекрасно понимают, что такие угрозы предназначены для того, чтобы водитель испугался и захотел решить все на месте.

Некоторые, наверняка, соглашаются. Но если инспекторы понимают, что водитель не пугливых, то отдают ему документы и спокойно отпускают, для проформы попугав, что все равно направят все материалы в суд. Однако, приехавшие из отпуска автомобилисты еще раз подтверждают свои догадки тем, что никакого реального нарушения не было — в суд их так никто и не вызывает.

Есть и более изысканные ловушки. Некоторое время назад в районе 1444-го км трассы М-4 в районе селе Бжид Туапсинского района Краснодарского края полицейские работали по следующей схеме. Водителям «предъявляли» фотографию якобы сделанного нарушения. Однако, как утверждают автомобилисты, это нарушение создается благодаря иллюзии.

Автомобиль располагали недалеко от поворота с возвышенностью и производили фотофиксацию нарушений. Дело в том, что из-за подъема происходит обман зрения и создается впечатление, будто все машины, выезжающие из-за поворота, оказываются на встречке. В этом случае составляется протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП «выезд на полосу, предназначенную для полосу встречного движения». Наказание за данное административное правонарушение штраф в размере пяти тысяч или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Если водители отказывались урегулировать ситуацию на месте, материалы направляли в суд.

Водитель, рассказавший о подобном случае не понимал, почему ему предъявляют нарушение, которое он не совершал. Он решил сделать фотографии с обзора камеры самостоятельно, которые затем использовал в суде.

В итоге суд все равно признал его виновным, но назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей. В то же время автомобилист заметил, что ему удалось найти около десятка постановлений разных судов за нарушение ПДД именно на 1444-м км.

Совсем недавно во многих группах в соцсетях появились сообщения с предупреждениями о том, что работники кафе возле трассы М-4 находятся в сговоре с сотрудниками ГИБДД. Как говорится в сообщении, во многих кафе и закусочных водителям якобы подливают в еду и напитки алкоголь. После этого их останавливают инспекторы, якобы знающие заранее номер машины, продувают и оказывается, что водитель пьян. Он в свою очередь утверждает, что горячительных напитков не употреблял.

Между тем наказание за административное правонарушение по ст. 12.28 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» составляет штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Однако многие пользователи утверждают, что это предупреждение не логично так как для того, чтобы прибор показал более необходимого числа промилле, количество алкоголя должно быть ощутимо, а такой объем, конечно же чувствуется. В свою очередь автомобилисты о подобных ситуациях не рассказывали.

Путешествие к Черноморскому побережью может затянуться, если автомобилист попадет в гигантскую пробку в селе Лосево Павловского района Воронежской области. Автомобилисты уже долгие годы жалуются на заторы, однако, как пишут пользователи в соцсетях, в этом году, который может стать последним для пробок в этом районе из-за строительства нового участка дороги в объезд Лосево и Павловска, местные жители буквально «озверели».

Автомобилисты рассказывают, что, если пробка не собирается самостоятельно, ее устраивают местные: они ставят на «аварийку» якобы сломанную машину и ждут, когда затор достигнет внушительных масштабов.

После этого на трассе можно заметить активистов, готовых показать за деньги дорогу в объезд пробки по сельской дороге. Однако те, кто захочет поехать по ней бесплатно натыкаются на арматуру и рвут себе колеса об гвозди в досках. Однако могут пострадать и те, кто все же заплатил за услугу: по сельской дороге с ухабами на машине с низким клиренсом не проехать и такие автомобили застревают на ближайшей кочке. Тем временем проводники, заранее получившие свои деньги, быстренько уезжают, оставляя водителя на произвол судьбы.

Едущие к морю автомобилисты много лет жаловались на особо тщательные обыски на этом посту. При этом зачастую они проходили с множественными нарушениями. Водителя останавливали и в достаточно нахальной манере по машину начинали обыскивать сотрудники ДПС.

В ходе длительных обысков полицейские проверяли каждую вещь и каждый уголок. При этом, как утверждают многие пользователи в соцсетях, нередко после такого досмотра в автомобиле неожиданно для водителя и пассажиров находился маленький пакетик с неким наркотическим веществом. Здесь уже «решить вопрос» стоило гораздо дороже, ведь речь идет о статье Уголовного кодекса. В итоге те, кто соглашался отдавал львиную долю отпускных (один из автомобилистов, отдав все деньги попросту развернулся на этом же посту и поехал домой «Газета.Ru»).

Те, кто платить отказывался попадали в руки следственных органов, а затем и судебную статистику местного райсуда, который большой процент уголовных дел рассматривает именно по «наркотической» статье 228 УК РФ. По словам водителей, в качестве скрытой взятки использовался хитрый прием — уже всерьез попавшим в беду людям предлагалось нанять местного адвоката по цене, многократно превышающей реальную стоимость юридических услуг. Те, кто соглашался, в итоге благодаря его «блестящей» работе избегали серьезного наказания.