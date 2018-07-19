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Hyundai i30 N Line: хот-хэтч и одновременно нет
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Hyundai i30 N Line: хот-хэтч и одновременно нет 

Car.ru 19 июля 2018
Фото: Car.ru
Hyundai i30 N Line, если так можно выразиться, является упрощённым вариантом i30 N.
Hyundai i30 N -просто огонь! Знаем и ожидаем, ведь речь про «горячий » хэтчбек. В продажу этим летом в Европе поступает i30 N Line — несколько более спокойная версия. Такой i30 получает 18-дюймовые колёсные диски, новшества в плане обвеса. Отрадно, что и по технической части есть приятности.
Как уже сказать успели, 18-дюймовые колёса появились. Плюс новые бамперы идут с серебристыми акцентами. Также автомобилю положен оказался раздвоенный выхлоп. Понятно, что шильдик «N Line» приклеить не забыли.
В салоне — спортивные сиденья с улучшенной боковой поддержкой. Hyundai плюс накладки металлические на педали дал и новый рычаг переключения передач.
Hyundai сделал больше, чем просто добавить немного спортивности в облик обычного i30, так как осуществил некоторые инженерные перенастройки. Например, реакция двигателя теперь более живая, и подвеска была пересмотрена, чтобы сделать версию N Line порезвее.
Кроме того, авто стандартно комплектуется шинами Michelin Pilot Sport 4 и использует мощные тормозные механизмы.
Покупатели получат возможность выбрать мотор по душе: 1,4-литровый бензиновый с турбонаддувом или 1,6-литровый дизель. Первый обеспечивает отдачу в 140 лошадиных сил и 242 Нм крутящего момента, в то время как второй дарит 136 л.с. и 280 Нм (300 Нм при условии «робота» с двумя сцеплениями). Эти, конечно, далеко от 275 «лошадок» у i30 N. Но i30 N Line и дешевле.
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