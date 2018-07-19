10 фактов о новом седане «Лада Веста Спорт»

Осенью этого года у дилеров появится новая версия седана " Лада Веста " с громким названием «Спорт». Премьера модели состоится в последних числах августа на Московском автосалоне, но почти все подробности о машине известны уже сейчас.

1 Этому проекту уже два года. Первая информация о «Ладе Весте Спорт» появилась ещё в начале 2016 года, а позднее, в рамках празднования дня города Тольятти, машину показали всем желающим. В то время АвтоВАЗ был участником Чемпионата мира по кузовным автогонкам и активно развивал спортивную тему, но «Веста Спорт» стала серийной машиной только сейчас.

2 Это самая мощная серийная модель в истории марки (если не считать омологационный ВАЗ-21106, выпущенный тиражом триста экземпляров). Под капотом «Весты Спорт» стоит доработанный 1,8-литровый мотор с новыми распредвалами, увеличенным давлением в топливной системе и изменённой системой регулировки фаз газораспределения. Мощность двигателя выросла со 122 до 145 л. с., а крутящий момент — со 170 до 187 Нм.

3 Передние крылья седана сделаны не из металла, а из пластика. Это позволило машине скинуть несколько килограмм массы, а также без проблем разместить колёса, ведь передняя колея автомобиля увеличилась на 35 мм. Задняя колея стала на 15 мм больше.

4 Пятиступенчатую механическую коробку передач для седана позаимствовали у Renault . Французские трансмиссии первое время ставились и на стандартные «Весты», но затем от их использования отказались в пользу отечественной «механики».

5 У обычной «Лады Весты» четыре шпильки на колёсных ступицах, а у «спортивной» — пять: для мощной версии седана взяли ступицы от модели Renault Megane . На автомобиль будут ставить колёса на 17-дюймовых или 18-дюймовых дисках.

6 Фотографий интерьера «Весты Спорт» пока нет, но уже известно, что у машины будут кресла с комбинированной отделкой кожей и замшей, а также обивка потолка чёрного цвета.

7 Подвеска стала ниже и жёстче. «Лада Веста Спорт» получила новые амортизаторы увеличенного диаметра, усиленные тормоза, а дорожный просвет автомобиля уменьшился на 16 мм — до 162 мм.

8 У «Лады Весты Спорт» есть функция подсветки в поворотах — впервые на автомобилях марки. В тёмное время суток в зависимости от направления поворота включается одна из противотуманных фар.

9 Систему стабилизации можно полностью отключить. Инженеры не только изменили калибровки системы стабилизации, но и сделала её полностью отключаемой. У стандартной «Весты» ESP тоже можно выключить, но система вновь «проснётся» при превышении скорости 50 км/ч.

10 Как заявляет АвтоВАЗ, седан «Лада Веста Спорт» способен разогнаться до сотни за 9,6 секунды, на 0,6 секунды быстрее обычной «Весты» с 1,8-литровым мотором. Максимальная скорость автомобиля составляет 198 км/ч (у стандартной модели 186 км/ч).