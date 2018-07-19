Опубликованы рендеры серийной Mazda RX-9

Издание Carscoops опубликовало свое видение будущей модели японского бренда.

В конце прошлого года появилась информация о заморозке проекта по созданию преемника купе RX-8. Тогда сообщалось, что Mazda не планирует выводить на рынок спорткар с роторным мотором вплоть до 2020 года.

Несмотря на это, журналисты не теряют надежды, что рано или поздно модель все же выпустят и фантазируют, как такой автомобиль может выглядеть.

Портал Carscoops опубликовал рендеры будущего RX-9, которые в редакцию прислал один из читателей. На изображениях купе практически в точности повторяет концепт RX-Vision, представленной на Токийском автосалоне в 2015 году.

В числе отличий — наличие номерных знаков, новые колеса, чуть измененные дверные ручки, датчики парковки и традиционные боковые зеркала заднего вида. По мнению издания, в таком дизайне RX-9 может составит конкуренцию Porsche Cayman Jaguar F-Type.

Что же касается силовой установки, то, по предварительным данным, RX-9 укомплектуют роторным двигателем объемом 1,6 литра, ориентировочная мощность которого составит около 400 л.с. По другой версии, автомобиль получит гибридную установку с отдачей в 450 «сил».