Chevrolet Orlando получил изменения в интерьере

Новая генерация компактного автомобиля должна выйти на рынок уже в первый осенний месяц текущего года. Известно, что новинка будет доступна в комплектации на семь и на пять посадочных мест.

Компания собирается изначально выпустить модель на рынок Поднебесной. Не так давно в сети уже появлялись официальные фотографии того, как именно будет выглядеть авто после рестайлинга. Теперь же разработчики опубликовали фото, иллюстрирующее изменения в салоне машины.

Салон в этом случае выглядит достаточно сдержанно и лаконично. Над передней панелью располагается так называемый парящий сенсорный экран, с помощью которого можно управлять системой мультимедиа. Объём багажника новинки составляет 479 литров, однако он может увеличиться ещё в три раза, если сложить спинки сидений заднего ряда.

Под капотом у автомобиля будет установлен мотор объёмом в 1.6 литра, который будет выдавать 156 лошадиных сил и, при этом, сочетаться с трансмиссией автоматического или же механического типа на шесть ступеней. В продаже доступен только передний привод. Пока неясно, будет ли паркетник поставляться в Россию.