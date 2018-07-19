BMW M8 Coupe тестируют в Нюрбургринге

Невзирая, что прототип BMW M8 еще сильно замаскирован, уже сейчас просматриваются более агрессивные черты, отличающие автомобиль от нынешних моделей 8-Series. Среди основных изменений, которые, скорее всего, внесет баварский производитель, присутствуют пересмотренные бампера с массивными вентиляционными отверстиями на обоих концах, спойлер, улучшенная выхлопная система с четырьмя выхлопными трубами и большие колесные диски.

В салоне BMW M8 обновления будут сосредоточены на передних сидениях, рулевом колесе, рычаге переключения передач, а также отделке из углеродного волокна, подчеркивающей характер транспортного средства. Согласно предыдущим заявлениям BMW, M8 будет использовать тот же двигатель, что и M5. В последней 4,4-литровый двухтурбинный двигатель V8 обеспечивает 600 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента, но поскольку M8 Coupe будет «сидеть на самой вершине модельного ряда», ожидается значительное увеличение мощности. Окончательные показатели неизвестны, но, вероятнее всего, отдача автомобиля составит 625 лошадиных сил, как у M5 Competition Package, или, возможно, немного больше. Напоминаем, вместе с вышеуказанной моделью отдел BMW M разрабатывает вариант с открытым верхом M8 Convertible.