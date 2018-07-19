Ещё
BMW M8 Coupe тестируют в Нюрбургринге
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW M8 Coupe тестируют в Нюрбургринге 

Auto.Today 19 июля 2018
Фото: Auto.Today
Невзирая, что прототип BMW M8 еще сильно замаскирован, уже сейчас просматриваются более агрессивные черты, отличающие автомобиль от нынешних моделей 8-Series. Среди основных изменений, которые, скорее всего, внесет баварский производитель, присутствуют пересмотренные бампера с массивными вентиляционными отверстиями на обоих концах, спойлер, улучшенная выхлопная система с четырьмя выхлопными трубами и большие колесные диски.
В салоне BMW M8 обновления будут сосредоточены на передних сидениях, рулевом колесе, рычаге переключения передач, а также отделке из углеродного волокна, подчеркивающей характер транспортного средства. Согласно предыдущим заявлениям BMW, M8 будет использовать тот же двигатель, что и M5. В последней 4,4-литровый двухтурбинный двигатель V8 обеспечивает 600 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента, но поскольку M8 Coupe будет «сидеть на самой вершине модельного ряда», ожидается значительное увеличение мощности. Окончательные показатели неизвестны, но, вероятнее всего, отдача автомобиля составит 625 лошадиных сил, как у M5 Competition Package, или, возможно, немного больше. Напоминаем, вместе с вышеуказанной моделью отдел BMW M разрабатывает вариант с открытым верхом M8 Convertible.
Auto.Today: последние новости
Новая Toyota Supra будет предлагаться с четырехцилиндровым двигателем Новый Polestar 1 дебютировал на Фестивале скорости Nissan Micra получил новые технологии безопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение