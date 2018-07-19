Надвигается «Буран»: Россия представила новый бронеавтомобиль

Нижегородская компания Rida Holding представила новый бронеавтомобиль «Буран».

Впервые он был представлен на авиасалоне МАКС-2017 . Автомобиль фактически является модульной конструкцией на шасси коммерческого грузового автомобиля «Садко» с колесной формулой 4х4.

"Буран" полной массой 8,8 т оснащен четырехцилиндровым дизелем ЯМЗ-53402 мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 710 Нм. Как отмечают эксперты, по своим показателям он превосходит другой популярный российский бронеавтомобиль «Тигр». При этом на одной заправке «Буран» может проехать 1 400 километров при среднем расходе топлива около 15 литров на сотню.

В самом бронеавтомобиле помещается шесть бойцов в полной экипировке. Сиденья, на которых они сидят, снабжены индивидуальными амортизаторами, чтобы снизить последствия подрыва мины под днищем.