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Надвигается «Буран»: Россия представила новый бронеавтомобиль
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Надвигается «Буран»: Россия представила новый бронеавтомобиль 

Авторамблер 19 июля 2018
Фото: Авторамблер
Нижегородская компания Rida Holding представила новый бронеавтомобиль «Буран».
Впервые он был представлен на авиасалоне МАКС-2017. Автомобиль фактически является модульной конструкцией на шасси коммерческого грузового автомобиля «Садко» с колесной формулой 4х4.
"Буран" полной массой 8,8 т оснащен четырехцилиндровым дизелем ЯМЗ-53402 мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 710 Нм. Как отмечают эксперты, по своим показателям он превосходит другой популярный российский бронеавтомобиль «Тигр». При этом на одной заправке «Буран» может проехать 1 400 километров при среднем расходе топлива около 15 литров на сотню.
В самом бронеавтомобиле помещается шесть бойцов в полной экипировке. Сиденья, на которых они сидят, снабжены индивидуальными амортизаторами, чтобы снизить последствия подрыва мины под днищем.
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