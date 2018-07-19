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Новый Audi A7 получает обновление от ABT
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Новый Audi A7 получает обновление от ABT 

Auto.Today 19 июля 2018
Фото: Auto.Today
Немецкая компания ABT, специализирующаяся на тюнинге автомобилей представляет модернизированный Audi A7.
Самым важным усовершенствованием от тюнера является установка настроенного 3,0-литрового двигателя TFSI V6. Номинальная отдача агрегата в 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента была увеличена до показателей в 425 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Дополнительное увеличение мощности на 25 процента должно позволить автомобилю достигать 0-100 км/ч быстрее чем за 5,3 секунды (как базовая модель), но оставить неизменной максимальную скорость — 250 километров в час (с электронным ограничителем). Что касается обновлений стиля, они ограничиваются установкой других колес. Теперь настроенный Audi A7 ездит на массивных 22-дюймовых десятиспицевых колесных дисках, которые придают автомобилю «прекрасный внешний вид».
Отмечается, это далеко не последний раз, когда ABT Sportsline займется модернизацией второго поколения Audi A7. Ранее тюнеры объявили об настройке 3,0-литрового дизельного двигателя TDI, который в данный момент производит 286 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента, и соединяется с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
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